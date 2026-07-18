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Bármikor és bárhol jöhet támadás – magas szintre emelték a terrorkészültséget Németországban
Globál

Bármikor és bárhol jöhet támadás – magas szintre emelték a terrorkészültséget Németországban

MTI
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Németország "magas szintre" emelete a terrorfenyegetettségi készültség szintjét a korábbi, "elméleti fenyegetettség" fokozatról - jelentette be szombaton a német belügyminiszter.

Németország a korábbi „elméleti fenyegetettség” fokozatról „magas szintre” emelte a terrorfenyegetettségi készültséget.

Alexander Dobrindt a Welt am Sonntag című német lapnak adott interjúban azt mondta, a döntést a hírszerzés legfrissebb információi alapján hozták meg.

Ez azt jelenti, hogy bármikor és bárhol lehet számolni támadással az országban

- figyelmeztetett, hozzátéve: "egyértelműen" léteznek bizonyos támadási tervek emberek, intézmények és az infrastruktúra ellen.

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Németországban az utóbbi években több terrortámadást is elkövettek. Egy nagy felháborodást keltő, súlyos esetben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítéltek egy szaúd-arábiai férfit, aki 2024-ben szándékosan belehajtott a tömegbe magdeburgi karácsonyi vásáron, és megölt hat embert, több százat pedig megsebesített.

Tavaly a bíróság egy szíriai állampolgárt ítélt el gyilkosságért: az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ihletésére agyonszúrt három embert Solingenben.

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