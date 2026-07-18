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Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben
Globál

Bloomberg: Magyarország bekeményít a kínai óriáscégekkel szemben

Portfolio
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A Bloomberg elemzése szerint nehéz helyzetbe került Magyarország mintegy 20 milliárd dollár értékű elektromosjármű-ipara, amely éveken át élvezte az Orbán Viktor vezette kormány védelmét. Az új politikai vezetés ugyanis szigorúan fellép a környezetvédelmi szabályszegések ellen, és adóemelést tervez.

Magyar Péter miniszterelnök péntek este bejelentette, hogy a kormány az Európai Unió legszigorúbb környezetvédelmi szabályozását vezeti be, növeli a környezetszennyező vállalatok terheit, és megszünteti a multinacionális társaságoknak nyújtott bőkezű adókedvezményeket. Az intézkedések a társasági adózás átfogó reformjának részét képezik. A döntés a Bloomberg szerint

elsősorban azokat a kínai vállalatokat érinti hátrányosan, amelyek az Európai Unió piacára lépéshez ugródeszkaként tekintettek Magyarországra, és itt hozták létre legnagyobb akkumulátorgyáraikat, valamint a BYD első uniós üzemét is.

Magyar Péter áprilisi elsöprő választási győzelméhez részben az akkumulátorgyárakkal szembeni társadalmi elégedetlenség, valamint a talaj-, a levegő- és a vízszennyezés miatti lakossági aggodalmak járultak hozzá, amelyek az Orbán-korszak megengedő jogalkalmazása miatt halmozódotak fel - írja a Bloomberg. Vitézy Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy a most bejelentett szabályok betartatásában nincs kompromisszum és nincs rugalmasság, a kormány pedig egyetlen esetben sem huny szemet a kínai ipari érdekek előtt.

A változás jelei már egyértelműen látszanak. A múlt hónapban a kormány felfüggesztette a lítiumion-akkumulátorokhoz szeparátorfóliát gyártó kínai Semcorp működését, miután a gyár alatti talajvízben szennyezést mutattak ki. A vállalat a debreceni ipari parkban, közvetlenül a kínai CATL szomszédságában működik. Utóbbi éppen egy 8,4 milliárd dolláros üzemet épít, ami az ország történetének eddigi legnagyobb volumenű beruházása. A CATL ellen szintén vizsgálat indult, miután májusban zöldes színű folyadékot észleltek a gyár környékén - sorolja a Bloomberg.

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A Semcorppal szembeni fellépéssel egy időben rendőrségi nyomozás indult a BYD ellen is, amelyet azzal gyanúsítanak, hogy veszélyes hulladéknak minősülő, szennyezett földet szállított el illegálisan a szegedi építkezéséről. Gajdos László környezetvédelmi miniszsztériumi vezető súlyos jogsértésnek nevezte az esetet, miközben a BYD tagadja a vádakat.

A vállalat eközben Szijjártó Pétert, az Orbán-kormány volt külgazdasági és külügyminiszterét nevezte ki külkapcsolati igazgatójává.

Szijjártó korábban az elektromosautó-ipari beruházások és az állami támogatások fő koordinátora volt, jelenleg pedig a Kremlhez fűződő kapcsolatai miatt is vizsgálat folyik ellene.

A szigorodó ellenőrzéseket már Kínában is érzékelik, hangsúlyozza a Bloomberg. Egy tanácsadó például lemondta tervezett magyarországi befektetési körútját, miután Debrecen polgármestere távozásra szólította fel a környezetszennyező cégeket. Vitézy Dávid szerint ugyanakkor

nem a kínai kapcsolatok leépítése a cél, hanem a partnerség fenntartása a szabályok szigorú betartatása mellett.

Erre jó példa a Budapest–Belgrád-vasútvonal fejlesztése is, ahol a China Railway Engineering Corporation által vezetett konzorcium az európai szabványoknak megfelelő biztosítóberendezéseket épít be. A miniszter kiemelte, hogy a kínai fél ezt feleannyi idő alatt végzi el, mint amennyire egy európai vállalatnak szüksége lenne.

A kabinet a Bloomberg szerint tisztában van azzal, hogy a kínai gyártók nem kizárólag az Orbán-kormány támogatása, hanem az ország eleve erős autóipari háttere miatt választották Magyarországot. A hazai gyártási ökoszisztéma szerves része a BMW, a Mercedes-Benz, a Volkswagen és a Suzuki is. Magyar Péter a héten adta át a Mercedes bővített kecskeméti gyárát, amelyet Ola Källenius vezérigazgató európai etalonnak nevezett. Vitézy Dávid zárszóként megjegyezte, hogy a Magyarországon gyártott kínai akkumulátorok jelentős része végül német autókba kerül.

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