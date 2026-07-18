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Brutális támadáshullám Ukrajnában: civil hajókat és ENSZ-raktárt értek csapások - Híreink az ukrán frontról szombaton
Globál

Brutális támadáshullám Ukrajnában: civil hajókat és ENSZ-raktárt értek csapások - Híreink az ukrán frontról szombaton

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Az ukrajnai fronton ismét látványosan fokozódik a nyomás, Oroszország több kulcsfontosságú térségben próbálja tovább feszíteni az ukrán védelmet. A szárazföldi harcokkal párhuzamosan mindkét fél egyre mélyebbre csap le a hátországban, így a konfliktus újabb, kiterjedtebb és kiszámíthatatlanabb szakaszba léphet. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek szombati híreivel.
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Mi történik az ukrán fronton?

Az alábbi fontos fejlemények történtek az ukrán fronton az elmúlt órákban:

  • Az elmúlt nap során közel 250 harci összecsapást jelentettek a fronton; a legsúlyosabb harcok továbbra is a pokrovszki, szlovjanszki és kosztjantinyivkai térségben zajlanak.
  • Az ukrán vezérkar szerint Oroszország újabb, széles frontszakaszt érintő támadásokra készül, miközben az északi határ mentén ellenőrzött ütközőzóna kialakításával próbálkozik.
  • Harkiv térségében az ukrán csapatok közlésük szerint megakadályoztak egy orosz áttörési kísérletet; közben az orosz légierő Izjumot és Harkiv belvárosát is támadta, civil sérültekről is érkeztek hírek.
  • Ukrajna folytatta a mélységi dróncsapásokat: Moszkva és Tambov térségében raktáraknál, illetve egy olajbázisnál jelentettek tüzeket, az ukrán fél pedig egy Tu–95-ös bombázó és egy orosz őrhajó eltalálásáról számolt be.
  • Az ukrán drónhaderő azt állítja, hogy a Fekete- és Azovi-tengeren újabb 13 orosz kereskedelmi, illetve kiszolgáló hajót támadott meg; saját összesítésük szerint 13 nap alatt 172 hajót értek találatok.
  • Oroszország eközben ukrán energetikai és közlekedési célpontokat támadott: három régióban leálltak a Naftogaz egyes létesítményei, Odessza térségében civil hajót, Dnyipróban pedig ENSZ-segélyraktárt ért dróntámadás.
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