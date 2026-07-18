Egy sor ország verseng egy pártízezres népcsoportért Európában, de ők lassan teljesen eltűnnek

A zárt közösség
Ha a koszovói etnikai különbségek témakör kerül elő, akkor a térség helyzetére rálátók szinte azonnal a helyi albán-szerb feszültségekre gondolnak. A kis ország (vagy Belgrádból nézve régió) azonban ennél jóval színesebb, számos népcsoport él itt, például a bosnyákok, a törökök vagy az askáliak (vagyis a balkáni egyiptomiak). Egy etnikai térképre pillantva viszont feltűnő, hogy az ország legdélebbi csücskében egy ezektől eltérő népcsoport, a goránok vannak többségben. A 2024-es népszámlálási adatok szerint összesen 9140-en maradtak, ezzel már csak egyetlen községben, Dragashban vannak jelen jelentős számban. Itt érdemes megjegyezni, hogy a helyi közigazgatási sajátosságok miatt a komuna (vagy szerbül opstina) / község valójában inkább a járáshoz hasonlítható magyarul. Több kisebb falu összefoglaló neveként használják ezt.
A goránok világszerte sincsenek túl sokan, Szerbiában van még nagyobb közösségük, illetve néhány tucatnyian, esetleg pár százan élnek különböző balkáni országokban. A nevük jelentése, hogy „felföldiek”, ami egyértelműen meghatározza a lakhelyüket, ugyanis a Šar-hegység 2000 méter fölé emelkedő csúcsai veszik körbe a völgyet, amelyben élnek. Ez a világtól kifejezetten elzárt terület, térség csak a Prizeni-medence felé, vagyis északi irányba nyitott, dél felé egyetlen közút vezet Észak-Macedónia felé, ahonnan földútként folytatódik, ennélfogva jelentős forgalomra alkalmatlan. Az elszigeteltség eredménye, hogy gazdaságilag az ország egyik legelmaradottabb területét jelenti a népcsoport lakóhelye. A közösség a szunnita iszlám vallást követi, viszonylag zártan él, például nem jellemzőek a vegyes házasságok más etnikumúakkal, legalábbis a völgyi területen. Elkülönülésüket az egyedi népszokásaik és hagyományaik erősítik meg.
A zordabb teleken az egész térség megközelíthetetlenné válik, ami az egyébként sem éppen ideális infrastrukturális helyzeten tovább ront.
A goránok mégis több ország figyelmébe kerültek a Balkánon, a sokszor elfeledett és mostoha sorsuk ellenére.
Ahhoz, hogy ez világosabb legyen, érdemes kicsit mélyebben utánajárni az eredetüknek és a történelmüknek. A vallásukat a kereszténységről az oszmán időszakban váltották át, a 18. század második felében, ekkor jelentősebb iszlamizációs hullám zajlott le a Balkánról kiszorulóban lévő birodalomban. Ez a tény már rögtön okot ad arra, hogy az eredetvita elinduljon, ugyanis a közeli Bulgária a korábbi kereszténységre alapozva azt állítja, hogy a Gora (vagyis hegy) környéki szlávok még a 9. században vették fel a hitüket. Ezek alapján tehát meg is hozták azt a következtetést, hogy a goránok (akiknek a származása vita tárgyát képezi) igazából bolgárok.
A nagy testvér
Szófia mindezt a politikáján keresztül is érvényesítené. 2024 elején például az okozott felzúdulást, hogy a bolgár kormány ismét kifejezte a szándékát, hogy Koszovóban bolgár kisebbségként ismerjék el a goránokat. Akkor Rumen Radev elnök, és Iliona Iotova alelnök (azóta előbbi már miniszterelnök, utóbbi pedig az államfő) látogatott el az országba, ahol kezdeményezték, hogy a bolgár kisebbség kapjon nemzetiségi státuszt és ezt az alkotmányba is foglalják bele. A kelet-balkáni ország ehhez hasonlóan Albániától és Észak-Macedóniától is „kérte” ugyanezt, jellemzően az EU-s csatlakozási szándék értelmében. Tirana engedett is a nyomásnak 2017 óta bolgárként tartja nyilván az ország területén élő goránokat.
Szófiát és Pristinát a koszovói bolgár közösség léte köti össze. Ez egy együttműködési híd a két ország között, és hiszem, hogy továbbra is így fogunk dolgozni, hogy gyakorlati jogi lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy ez a közösség szabadon kifejezhesse identitását, megőrizhesse nyelvét és kulturális hagyományait
– hangsúlyozta Radev.
Vjosa Osmani koszovói elnök nem rajongott az ötletért, ki is jelentette, hogy „mindenki annak vallja magát, aminek akarja”. A gyakorlat egyébként nem új, Bulgária EU-s csatlakozását követően szinte azonnal megkezdődött a bolgár irodák nyitása az integrációhoz még nem tartozó balkáni államok területén, ahol állampolgárságot ígértek cserébe azért, ha valaki bolgárnak vallja magát.
A hegyvidéki etnikum tagjai számára előnyös lehet Szófia közeledése, ugyanis ezzel szert tehetnek európai uniós útlevélre, ami komoly lehetőséget jelent számukra. Sadik Idrizi, a Prizreni Egyetem professzora szerint sokan a térségből Bulgáriába mentek tanulni, illetve azért, hogy megkaphassák az ország papírjait. Mivel ez jövedelmező lehetőség, ezért sokan úgy döntenek, hogy inkább élnek ezzel. Sok gorán például Szerbiában telepedett le, ahol önálló érdekképviseletet is alakítottak.
Koszovó számára ugyanakkor nem feltétlenül lesöprendő a bolgárok elképzelése, ugyanis az ország nemzetközi helyzete nem igazán ideális. 2008 februárjában, miután a szerbekkel folytatott tárgyalások zátonyra futottak, a helyi albánok kikiáltották a függetlenségüket. Magyarország alig egy hónappal később ismerte el ezt, ám ezzel Budapest sokáig a kisebbség táborához tartozott, sokan nem fogadták el Pristina leválását. 2025 végére világszerte már 110 ország ismerte el hivatalosan Koszovót, de például még az Európai Unióban sem teljes a támogatottsága. Spanyolország mellett például Románia, Szlovákia sem ismeri el független országnak. Éppen ezért a kormánynak jól jön minden hivatalos támogatás.
Opening of the EU-funded road between #Shishtavec and the border with #Kosovo in Dragash. The road will vastly improve the daily life of citizens in the region and the movement of tourists coming from neighbouring countries to visit this unique landscape. #EU4Albania pic.twitter.com/Pbg6NAnqeY https://x.com/hashtag/Shishtavec?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— EU in Albania (@EUinAlbania) May 22, 2018
A másik szempont, hogy a Dragash környékén nem nagyon akarnak a külföldiek befektetni, a beruházások messze elkerülök. A térség legnagyobb munkáltatói a közszféra szereplői, jelentősebb vállalatok nem jellemzőek. Bulgária érdeklődése így
éppen azt jelentheti, hogy érkezik valamekkora összeg a területre, ezzel munkalehetőséget biztosítva a helyieknek.
Eltűnő népcsoport
A bolgár állásponttal azonban sokan nem értenek egyet. Radivoje Mladenovic, a SANU Szerb Nyelvi Intézetének munkatársa nyelvi alapon közelíti meg a témát. Ezek alapján inkább a nyugat-macedón nyelvi rendszer perifériájához tartoznak szerb elemekkel keveredve, bár a goránok különálló etnokulturális közösségként tekintenek magukra. Szintén a megkérdőjelezők táborát erősíti Észak-Macedónia is, az ország hírügynöksége például macedón muszlimoknak nevezi őket, de a vallási szempontok alapján a bosnyáknak is tartják őket. Utóbbira azonban magyarázat, hogy nem a Bosznia-Hercegovinában élő bosnyákokat jelenti, hanem a jugoszláv időkben létrehozott címke, ami a félszigeten élő muszlim vallású csoportokat veszi egy kalap alá. Ki lehet jelenteni, hogy az eredettörténet szempontjából bábeli a zűrzavar.
A helyzet azt eredményezheti, hogy
az egyébként is tempósan zsugorodó goráni nép végül teljesen eltűnik, vagy beleolvad a többségi társadalomba.
Jól jelzik ezt azok a népszámlálási adatoknál kirajzolódó trendek is. Jugoszláviában 1991-ben tartottak cenzust, akkor még mintegy 45 ezer fő goránt számoltak össze, 20 ezret Koszovó legdélebbi csücskében, további 25 ezret pedig az akkor még háború és totális szétesés előtt álló ország más részein. A 20. századi végén a balkáni fegyveres konfliktusok során a helyzetük jelentősen romlott, mivel a goránok egy része kiállt a belgrádi kormányzat mellett, néhányan félkatonai testületekben is harcoltak, ami ellenszenvessé tette őket a térségi albánok számára. Az elszigetelt földrajzi helyzet ekkor éppenséggel jól jött, mivel a gyéren lakott és fejletlen völgy nem volt célpont, de a gazdasági hatások megviselték a területet, így sokan a jobb élet reményében inkább külföldre menekültek.
A 2011-es népszámlálás során a koszovói goránok létszáma már alig volt 10 ezer felett, ami 20 év alatt a teljes közösség megfeleződését jelentette. A közösség létszámának fogyása ezt követően lelassult, de egyáltalán nem állt meg, ami
azzal fenyeget, hogy az egyébként is apró közösség teljesen eltűnhet.
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