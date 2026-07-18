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Ellátási zavarok jöhetnek, energetikai válsághelyzetet hirdettek Szkopjéban
Globál

Ellátási zavarok jöhetnek, energetikai válsághelyzetet hirdettek Szkopjéban

MTI
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További három hónappal meghosszabbítja az energetikai válsághelyzetet az esetleges kőolaj- és kőolajtermék-ellátási zavarok miatt az észak-macedón kormány - közölte a kabinet szombaton.

A Hrisztijan Mickoszki miniszterelnök vezette észak-macedón kormány tájékoztatása szerint

az energetikai válsághelyzet július 21-től október 20-ig marad érvényben.

Az erről szóló határozatmódosítást a kormányzati egyeztetések lezárását követően a parlament elé terjesztik jóváhagyásra.

A közlemény szerint a hosszabbítás biztosítja az állami intézmények folyamatos működését, és lehetővé teszi a gyors beavatkozást abban az esetben, ha ellátási fennakadások vagy jelentős áremelkedések következnek be a nemzetközi kőolajpiacon. A kormány hangsúlyozta: a cél a lakosság és a gazdaság érdekeinek védelme, valamint az üzemanyag-ellátás stabilitásának fenntartása.

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Az észak-macedón kabinet március 22-én hirdetett 30 napos energetikai válsághelyzetet, hogy jogi lehetőséget teremtsen az üzemanyagokra kivetett általános forgalmi adó 18 százalékról 10 százalékra történő csökkentésére, mérsékelve ezzel az árrobbanás hatásait. A parlament ezt követően áprilisban már egyszer, három hónappal meghosszabbította az intézkedést.

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