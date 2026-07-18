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Elszabadultak a drónok: halálos támadás Odesszában és Moszkva közelében - Híreink az ukrán frontról szombaton
Globál

Elszabadultak a drónok: halálos támadás Odesszában és Moszkva közelében - Híreink az ukrán frontról szombaton

Portfolio
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Újabb súlyos csapások érték mindkét hadviselő fél hátországát: Oroszország Odessza kikötői infrastruktúráját támadta, ahol egy külföldi zászló alatt közlekedő hajót is találat ért, és egy ember meghalt. Eközben ukrán dróntámadások következtében heten vesztették életüket egy Moszkvától délre fekvő raktárban, az orosz főváros közelében pedig egy olajtároló gyulladt ki. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború frontvonalainak és diplomáciai fejleményeinek szombati híreivel.
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Halálos orosz csapás érte Odesszát

Oroszország szombaton támadást indított az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrája ellen, amelyben eltaláltak egy Antigua és Barbuda-i lobogó alatt közlekedő hajót, a csapásban pedig egy ember az életét vesztette – közölte Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója.

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Halálos orosz csapás érte Odesszát
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Tűz ütött ki a Moszkva melletti kulcsfontosságú létesítményben

Ukrán dróntámadások következtében hét ember életét vesztette egy Moszkvától délre fekvő raktárban, egy másik csapás pedig tüzet okozott az orosz főváros környezetében található olajtárolóban – közölték a helyi orosz kormányzók szombaton.

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Tűz ütött ki a Moszkva melletti kulcsfontosságú létesítményben
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Mi történik az ukrán fronton?

Az alábbi fontos fejlemények történtek az ukrán fronton az elmúlt órákban:

  • Az elmúlt nap során közel 250 harci összecsapást jelentettek a fronton; a legsúlyosabb harcok továbbra is a pokrovszki, szlovjanszki és kosztjantinyivkai térségben zajlanak.
  • Az ukrán vezérkar szerint Oroszország újabb, széles frontszakaszt érintő támadásokra készül, miközben az északi határ mentén ellenőrzött ütközőzóna kialakításával próbálkozik.
  • Harkiv térségében az ukrán csapatok közlésük szerint megakadályoztak egy orosz áttörési kísérletet; közben az orosz légierő Izjumot és Harkiv belvárosát is támadta, civil sérültekről is érkeztek hírek.
  • Ukrajna folytatta a mélységi dróncsapásokat: Moszkva és Tambov térségében raktáraknál, illetve egy olajbázisnál jelentettek tüzeket, az ukrán fél pedig egy Tu–95-ös bombázó és egy orosz őrhajó eltalálásáról számolt be.
  • Az ukrán drónhaderő azt állítja, hogy a Fekete- és Azovi-tengeren újabb 13 orosz kereskedelmi, illetve kiszolgáló hajót támadott meg; saját összesítésük szerint 13 nap alatt 172 hajót értek találatok.
  • Oroszország eközben ukrán energetikai és közlekedési célpontokat támadott: három régióban leálltak a Naftogaz egyes létesítményei, Odessza térségében civil hajót, Dnyipróban pedig ENSZ-segélyraktárt ért dróntámadás.
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