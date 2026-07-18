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Felharsantak a légvédelmi szirénák, a legsúlyosabb megtorlássorozatotot indította Irán
Globál

Felharsantak a légvédelmi szirénák, a legsúlyosabb megtorlássorozatotot indította Irán

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Ismétlődő iráni támadások érték szombaton a kuvaiti állami olajtársaság egyik létesítményét, amelyek jelentős anyagi károkat és személyi sérüléseket okoztak – jelentette a helyi állami hírügynökség. Kuvait a közel-keleti konfliktus kezdete óta az egyik legsúlyosabb iráni megtorló támadássorozatát élte ezzel át.

Szombaton ismétlődő iráni támadások érték a kuvaiti állami olajtársaság egyik létesítményét, jelentős anyagi károkat és személyi sérüléseket okozva.

Kuvait a közel-keleti konfliktus kezdete óta az egyik legsúlyosabb iráni megtorló támadássorozatát élte ezzel át, hiszen két napon belül már a második erőművet támadták meg.

A legutóbbi támadáshullám három csapásból állt, és szombat hajnal körül több alkalommal is megszólaltak a légvédelmi szirénák. Az egyik találat egy kulcsfontosságú olajipari létesítményt ért, több ember megsérült, és jelentős károk keletkeztek. További részletek egyelőre nem ismertek, ugyanakkor füstöt lehetett látni az al-Ahmadi kormányzóságban található két finomító környékén.

Az elmúlt napokban végrehajtott támadások egy másik erőművet és vízsótalanító üzemet is célba vettek. A csapás következtében tűz ütött ki, több áramtermelő egységet pedig elővigyázatosságból lekapcsoltak. A légiforgalmat szintén felfüggesztették.

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Az ország egyik legnagyobb ilyen létesítményének számító al-Subbiya erőmű elleni támadást megelőzően csütörtökön a Zour South áramtermelő és sótalanító állomást is találat érte, amelyben egy transzformátor megrongálódott – közölte egy, az ügyet ismerő, névtelenséget kérő forrás. A szombati célpontok között egy kuvaiti katonai laktanya is szerepelt, ahol több katona megsérült – közölte a hadsereg.

A lakosságot arra kérték, hogy takarékoskodjon az árammal. A helyiek számos robbanásról számoltak be, amelyek megrázták a házakat és megremegtették az ablakokat. Ezek jelentős részét az érkező lövedékeket elfogó légvédelmi rendszer működése okozta.

A jelenlegi helyzet olyan szemléletváltást követel, amely azonnali biztonsági előnyöket hoz az országnak

– mondta Bader Al-Saif, a Kuvaiti Egyetem adjunktusa és a Chatham House társult kutatója. Hozzátette, hogy már régóta szükség lenne közvetlen tárgyalásokra Iránnal.

Azóta, hogy az Egyesült Államok és Irán április 8-án fegyverszünetet kötött, Kuvaitot rendszeresen támadta Irán és az Irakban működő iráni szövetséges csoportok. Ebben az időszakban az Öböl menti arab országok közül Kuvait szenvedte el a legtöbb személyi veszteséget, a támadások intenzitása pedig kedd éjszaka óta tovább nőtt.

Forrás: Reuters, Bloomberg

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