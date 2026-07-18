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Háborús bűncselekménnyel vádolja Washingtont Irán – összeomlott a vízellátás délen
Globál

Háborús bűncselekménnyel vádolja Washingtont Irán – összeomlott a vízellátás délen

MTI
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Legkevesebb 10 ezer ember maradt ivóvíz nélkül Irán déli részén szombaton, miután az amerikai támadások nyomán súlyosan megrongálódott a térség vízellátó infrastruktúrája - közölték iráni hivatalos források. Amir Szaid Iravani iráni ENSZ-nagykövet nyílt levélben elítélte az Egyesült Államoknak az iráni civil infrastruktúra elleni támadásait, és hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű műveletek nemzetközi jogba ötköznek és háborús bűncselekménnyel érnek fel.

Legalább tízezer ember maradt ivóvíz nélkül szombaton Irán déli részén,

miután az amerikai csapások súlyosan megrongálták a térség vízellátó infrastruktúráját.

A Hormozgán tartománybeli Dzsászk körzet vezetése által kiadott közlemény szerint a vízhiányt egy sótalanító üzemet érő légicsapás okozta, és a probléma mintegy 20 települést érint.

Az amerikai hadsereg azt közölte, a támadások célja az iráni haderő meggyengítése.

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Teherán szerint azonban támadások érték a civil infrastruktúrát is, többen pedig figyelmeztettek, hogy a térséget sújtó hőhullám miatt - amely során a hőmérséklet több helyen jócskán meghaladta a 40 Celsus-fokot is - az ivóvízhiánynak súlyos következményei lehetnek.

Az IRNA iráni állami hírügynökség pénteken közzétette Amir Szaid Iravani iráni ENSZ-nagykövet a világszervezethez intézett nyílt levelét, amelyben elítélte az Egyesült Államok az iráni civil infrastruktúra elleni támadásait, és hangsúlyozta, hogy

az ilyen jellegű műveletek nemzetközi jogba ötköznek és háborús bűncselekménnyel érnek fel.

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