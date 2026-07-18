Halálos orosz csapás érte Odesszát

Oroszország szombaton támadást indított az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrája ellen, amelyben eltaláltak egy Antigua és Barbuda-i lobogó alatt közlekedő hajót, a csapásban pedig egy ember az életét vesztette – közölte Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója.

Oroszország szombaton csapást mért az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrájára.

A támadásban találat ért egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő hajót, egy ember pedig életét vesztette.

A kormányzó a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban további három ember megsérült.

A csapások következtében több kikötői létesítmény, köztük épületek, tárolótartályok és raktárak is megrongálódtak.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images