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Halálos orosz csapás érte Odesszát
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Halálos orosz csapás érte Odesszát

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Oroszország szombaton támadást indított az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrája ellen, amelyben eltaláltak egy Antigua és Barbuda-i lobogó alatt közlekedő hajót, a csapásban pedig egy ember az életét vesztette – közölte Oleh Kiper, Odessza megye kormányzója.

Oroszország szombaton csapást mért az ukrajnai Odessza kikötői infrastruktúrájára.

A támadásban találat ért egy Antigua és Barbuda zászlaja alatt közlekedő hajót, egy ember pedig életét vesztette.

A kormányzó a Telegramon arról számolt be, hogy a támadásban további három ember megsérült.

A csapások következtében több kikötői létesítmény, köztük épületek, tárolótartályok és raktárak is megrongálódtak.

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Forrás: Reuters

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