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Kibertámadás érte az elnök honlapját, aktiválták a vészhelyzeti protokollokat Kenyában
Globál

Kibertámadás érte az elnök honlapját, aktiválták a vészhelyzeti protokollokat Kenyában

Portfolio
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A kenyai információs, kommunikációs és digitális gazdasági minisztérium szombaton bejelentette, hogy vizsgálatot indított az elnök hivatalos honlapját ért kibertámadás ügyében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy egyelőre semmi nem utal érzékeny adatokhoz való illetéktelen hozzáférésre vagy adatvesztésre.

A minisztérium tájékoztatása szerint az incidenst a kormányzati infokommunikációs hatóság (ICT Authority) észlelte, amely azonnal aktiválta a kiberbiztonsági vészhelyzeti protokollokat. A hiba elhárítása és a forenzikus vizsgálat lefolytatása érdekében

az elnöki honlaphoz való hozzáférést ideiglenesen korlátozták.

A tárca közlése szerint azóta megtették a szükséges kárenyhítő intézkedéseket, és már folyamatban van a weboldal helyreállítása. William Kabogo Gitau, a minisztérium kabinetfőnöke az X közösségi platformon megosztott állásfoglalásában megerősítette, hogy jelenleg semmilyen jel nem mutat érzékeny adatok kiszivárgására vagy információvesztésre, a kormányzati rendszerek és digitális szolgáltatások pedig továbbra is biztonságosak és működőképesek.

A közlemény szerint a szakhatóság az érintett kormányzati szervekkel és technikai partnerekkel szorosan együttműködve folytatja a részletes informatikai vizsgálatot az incidens pontos körülményeinek tisztázása érdekében.

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Forrás: Reuters

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