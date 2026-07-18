Kína bekeményített: kiszámíthatóbb szabályokat követel Peking az egyik legfontosabb kereskedelmi partnerétől

A kínai kereskedelmi minisztérium szombati közleménye szerint Vang Ven-tao kereskedelmi miniszter a kulcsfontosságú közös projektek előmozdítását szorgalmazta, beleértve a "Két ország, ikerparkok" kezdeményezést, valamint az ipari és ellátási láncok terén való együttműködés bővítését. Kína Indonézia legnagyobb kereskedelmi partnere, egyúttal

jelentős befektető az ország nyersanyag- és infrastruktúra-szektorában,

például a Jakarta–Bandung nagysebességű vasútvonal fejlesztésében és a nikkelfeldolgozásban.

A stabilitást sürgető kínai felhívás hátterében a Prabowo Subianto elnöksége alatt tapasztalható, hónapok óta tartó szabályozási bizonytalanság áll. A befektetőknek a bányászati engedélyekkel, a helyi feldolgozással és az exportszabályozással kapcsolatos, gyakran változó kormányzati intézkedésekkel kellett szembenézniük, ami kérdéseket vetett fel a beruházási környezet kiszámíthatóságát illetően.

Egy másik találkozón Vang Ji külügyminiszter szintén arra kérte Airlanggát, hogy Indonézia biztosítson méltányos üzleti környezetet a kínai beruházásoknak, és lépjen fel a gazdasági leválás ("decoupling"), valamint az ellátási láncok megzavarása ellen. Airlangga a közlemény szerint jelezte, hogy I

ndonézia kész bővíteni a Kínával folytatott kereskedelmi és beruházási kapcsolatait,

továbbá elmélyíteni az együttműködést a digitális gazdaság és az ellátási láncok területén.

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