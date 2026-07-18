Kiszivárgott: kemény döntésre szánhatja el magát Zelenszkij

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Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Olekszandr Szirszkij főparancsnok leváltását mérlegeli, miután napok óta feszült a viszony az ország katonai vezetésén belül.

A lap egy névtelenséget kérő magas rangú kormányzati tisztségviselőre hivatkozva azt írta, az államfő már a lehetséges utódokat keresi.

Zelenszkij az X közösségi oldalon megosztotta, hogy szombaton a frontvonal legnehezebb szakaszait védő hadtestparancsnokokkal egyeztetett, a megbeszélés részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra.

A gyorsan pörgő események hátterében az áll, hogy az államfő menesztette a rendkívül népszerű Mihajlo Fedorov polgári védelmi minisztert, aki korábban stratégiai kérdésekben többször is összekülönbözött Szirszkijjel. Fedorov kulcsszerepet játszott az Oroszország elleni sikeres ukrán drónhadjárat kidolgozásában, így felmentése utcai tüntetéseket váltott ki, és komoly visszhangot keltett Ukrajna külföldi szövetségeseinek körében is.

Csütörtökön a közösségi médiában terjedő felhívások hatására több ezren vonultak Kijev központjába, a demonstrációk pedig pénteken az elnöki hivatal előtt is folytatódtak.

A menesztett miniszter közölte, hogy visszautasította az elnöki tanácsadói felkérést, bár Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a 35 éves Fedorovot továbbra is a csapata tagjának tekinti. Fedorov azzal vádolta meg a Moszkvában tanult, 60 éves Szirszkij tábornokot, hogy hátráltatja a védelmi reformokat, és ő állt a saját eltávolítása mögött is. Fedorov korábban kérte a főparancsnok felmentését is, ám ezt az elnök elutasította.

Címlapkép forrása: Portfolio