Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű

Tűz ütött ki egy kuvaiti áramtermelő és sótalanító erőműben egy iráni támadást követően – közölte szombaton az ország villamosenergia-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint a csapás miatt több áramtermelő egységet is le kellett állítani.

Iráni támadást követően

tűz ütött ki egy kuvaiti villamosenergia-termelő és vízsótalanító erőműben

– közölte szombaton az ország villamosenergia-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint a csapás következtében több áramtermelő egységet is le kellett állítani.

A minisztérium közleménye szerint a lángokat már igyekeznek megfékezni, és ezzel párhuzamosan a helyreállítási munkálatokat is megkezdték.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images