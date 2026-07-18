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Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű
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Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű

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Tűz ütött ki egy kuvaiti áramtermelő és sótalanító erőműben egy iráni támadást követően – közölte szombaton az ország villamosenergia-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint a csapás miatt több áramtermelő egységet is le kellett állítani.

Iráni támadást követően

tűz ütött ki egy kuvaiti villamosenergia-termelő és vízsótalanító erőműben

– közölte szombaton az ország villamosenergia-, víz- és megújulóenergia-ügyi minisztériuma. A tárca tájékoztatása szerint a csapás következtében több áramtermelő egységet is le kellett állítani.

A minisztérium közleménye szerint a lángokat már igyekeznek megfékezni, és ezzel párhuzamosan a helyreállítási munkálatokat is megkezdték.

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Forrás: Reuters

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