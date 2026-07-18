FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Ma 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Megtámadták Jordániát: ketten meghaltak, többen megsebesültek
Globál

Megtámadták Jordániát: ketten meghaltak, többen megsebesültek

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt és többen megsebesültek Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során - közölte a Középső Parancsnokság szombaton.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítása törzsének közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint a katonai egység tagjai védelmi feladatokat láttak el az állomáshelyükként szolgáló jordániai támaszpontot ért iráni támadás idején.

A tájékoztatásból kiderül, hogy négy katonát környékbeli kórházakba szállítottak, ahonnan időközben kiengedték őket. A közlemény említést tesz további érintett katonákról, akik kisebb sebesüléseket szenvedtek és sebeik ellátását követően visszatértek a szolgálathoz.

Az amerikai hadügyminisztérium korábban arról számolt be, hogy hétfő óta 13 amerikai katona szenvedett sebesülést az amerikai haderő által használt támaszpontokat ért iráni támadások következtében.

A további halálos áldozatokkal 16-ra bővült az amerikai hadsereg veszteséglistája,

Még több Globál

Meghaladta az ötezret a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma

Elszabadultak a drónok: halálos támadás Odesszában és Moszkva közelében - Híreink az ukrán frontról szombaton

Kiszivárgott: kemény döntésre szánhatja el magát Zelenszkij

ami azokat a katonákat tartalmazza, akik a február 28-a, az Irán ellen indított hadművelet kezdete óta vesztették életüket közvetlenül, vagy közvetetten harci cselekmény során.

Kapcsolódó cikkünk

Újabb szintre lépett az iráni háború, rakétatámadások értek bahreini, katari, kuvaiti támaszpontokat

Bekövetkezett, amitől tartottak: létfontosságú rendszereket értek támadások a két fegyveres hatalom konfliktusában

Közelebb hozza az iráni ámokfutás Teherán két riválisát? - Háttéregyeztetésbe kezdett az atomhatalom

Megbukott a rettegett diktátor, most történelmi megállapodásra készül a két szomszédos ország

Beindultak az amerikai katonai támadások, de nem sokáig maradtak válasz nélkül – Megszólalt az elnök

Trump egyetlen választást hagyott Iránnak – Ismét lángba borult a Közel-Kelet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiadták a figyelmeztetést: hidegfront közeledik, mutatjuk, mikor kell készülni a légtömegcserére
Úgy néz ki, éppen most követte el a háború egyik legnagyobb hibáját Zelenszkij – Áll a bál Ukrajnában
Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility