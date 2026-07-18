Megtámadták Jordániát: ketten meghaltak, többen megsebesültek

Két amerikai katona meghalt, egy eltűnt és többen megsebesültek Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során - közölte a Középső Parancsnokság szombaton.

Az amerikai hadsereg Közel-Keletért felelős irányítása törzsének közösségi médiában megjelent bejegyzése szerint a katonai egység tagjai védelmi feladatokat láttak el az állomáshelyükként szolgáló jordániai támaszpontot ért iráni támadás idején.

A tájékoztatásból kiderül, hogy négy katonát környékbeli kórházakba szállítottak, ahonnan időközben kiengedték őket. A közlemény említést tesz további érintett katonákról, akik kisebb sebesüléseket szenvedtek és sebeik ellátását követően visszatértek a szolgálathoz.

Az amerikai hadügyminisztérium korábban arról számolt be, hogy hétfő óta 13 amerikai katona szenvedett sebesülést az amerikai haderő által használt támaszpontokat ért iráni támadások következtében.

A további halálos áldozatokkal 16-ra bővült az amerikai hadsereg veszteséglistája,

ami azokat a katonákat tartalmazza, akik a február 28-a, az Irán ellen indított hadművelet kezdete óta vesztették életüket közvetlenül, vagy közvetetten harci cselekmény során.

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