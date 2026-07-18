"Repülőtér repülőtérért, kikötő kikötőért" - Életveszélyes fenyegetést intézett a húszik erős embere

Szaúd-Arábia repülőterei elleni támadásokkal fenyegetőzött szombaton a jemeni húszik védelmi minisztere, válaszul az Irán-barát lázadók állásai ellen végrehajtott, Rijádnak tulajdonított támadásra.

Ostrom ostromért, repülőtér repülőtérért, kikötő kikötőért

- fogalmazott a Szaba jemeni hírügynökség által idézett Mohammed al-Atafi a húszik ellenőrizte jemeni főváros, Szanaa nemzetközi repülőtere elleni, a lázadók szerint Szaúd-Arábia által elkövetett légcsapásra célozva.

A csapásért egyébként nem sokkal később Jemen nemzetközileg elismert, Szaúd-Arábia által is támogatott kormánya jelentkezett, és azzal indokolta a műveletet, hogy meg akarta akadályozni egy iráni repülőgép landolását a területen.

Rijád nem sokkal később bejelentette, hogy sikeresen elhárított egy húszi rakétatámadást.

Jemenben 2014 óta dúl polgárháború az Irán-barát síita húszik és a nemzetközileg elismert kormány, illetve a vele szövetséges erők között.

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