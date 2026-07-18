FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Ma 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Tűz ütött ki a Moszkva melletti kulcsfontosságú létesítményben
Globál

Tűz ütött ki a Moszkva melletti kulcsfontosságú létesítményben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Ukrán dróntámadások következtében hét ember életét vesztette egy Moszkvától délre fekvő raktárban, egy másik csapás pedig tüzet okozott az orosz főváros környezetében található olajtárolóban – közölték a helyi orosz kormányzók szombaton.

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója elmondta, hogy huszonöt ember megsérült, miután

ukrán drónok csaptak be a legnagyobb orosz e-kereskedelmi vállalat, a Wildberries raktárába.

A támadás a Moszkvától mintegy 475 kilométerre délkeletre fekvő Kotovszk városát érte.

A kormányzó a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az éjszakai műszakban dolgozók közül heten a helyszínen életüket vesztették. Hozzátette, a légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le a becsapódás előtt, és ha ezek is elérték volna a célpontjukat, a polgári áldozatok száma jóval magasabb is lehetett volna.

Még több Globál

Brutális támadáshullám Ukrajnában: civil hajókat és ENSZ-raktárt értek csapások - Híreink az ukrán frontról szombaton

Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű

Bekövetkezett, amitől tartottak: létfontosságú rendszereket értek támadások a két fegyveres hatalom konfliktusában

Egy másik incidensben Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója arról számolt be, hogy a lezuhanó drónok roncsai

tüzet okoztak egy Noginszk városában található olajtárolónál.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, közölte, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Az egész feltörekvő piac fekete báránya lett a forint - Megint sorra kapja az ütéseket
Tisza-kormány: sorra esnek ki a csontvázak a szekrényből, adóváltozásokat jelentett be Magyar Péter
Kiderült: Ukrajnába kerültek a lopott MiG vadászgép alkatrészek, börtönbe kerül a tettes
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility