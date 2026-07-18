Tűz ütött ki a Moszkva melletti kulcsfontosságú létesítményben

Ukrán dróntámadások következtében hét ember életét vesztette egy Moszkvától délre fekvő raktárban, egy másik csapás pedig tüzet okozott az orosz főváros környezetében található olajtárolóban – közölték a helyi orosz kormányzók szombaton.

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója elmondta, hogy huszonöt ember megsérült, miután

ukrán drónok csaptak be a legnagyobb orosz e-kereskedelmi vállalat, a Wildberries raktárába.

A támadás a Moszkvától mintegy 475 kilométerre délkeletre fekvő Kotovszk városát érte.

A kormányzó a Telegram-csatornáján arról számolt be, hogy az éjszakai műszakban dolgozók közül heten a helyszínen életüket vesztették. Hozzátette, a légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le a becsapódás előtt, és ha ezek is elérték volna a célpontjukat, a polgári áldozatok száma jóval magasabb is lehetett volna.

Egy másik incidensben Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója arról számolt be, hogy a lezuhanó drónok roncsai

tüzet okoztak egy Noginszk városában található olajtárolónál.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, közölte, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

Forrás: Reuters

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