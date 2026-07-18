Úgy néz ki, éppen most követte el a háború egyik legnagyobb hibáját Zelenszkij – Áll a bál Ukrajnában

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Vologyimir Zelenszkij ukrán elnök ismét hozzányúlt az ország politikai vezetéséhez: az orosz invázió beindulása óta két kormányfőt és négy védelmi minisztert fogyasztott el Kijev, az utóbbi pozícióban beálló változás pedig nagyon úgy néz ki, hogy mind politikai, mind stratégiai értelemben hatalmas hiba lesz: az elmúlt négy év legnagyobb tüntetéshulláma söpört végig az ostromlott államon, ráadásul sikerült pont egy olyan tárcavezetőt meneszteni Mihajlo Fedorov személyében, aki az ukrán katonai stratégia pozitív irányba történő átalakításában is tevékenyen részt vett. Nézzük, miért kellett távoznia Fedorovnak.

Csütörtökön a háború kirobbanása óta példátlan események zajlottak Ukrajnában: bár kisebb tiltakozások korábban is voltak Vologyimir Zelenszkij politikai döntéseivel szemben – a legnagyobb talán a korrupcióellenes állami szerv, a NABU beszántására tett sikertelen kísérlet után -, arra nem igazán volt példa, hogy országszerte több nagyvárosban az orosz bombatámadások veszélyét teljesen figyelmen kívül hagyva vonuljanak utcára emberek.

️Protests against the resignation of Mykhailo Fedorov continue in Ukraine.People have already taken to the streets in Kyiv, Poltava, Mykolaiv, and Lutsk. pic.twitter.com/URjbW1f4Tz https://t.co/URjbW1f4Tz — MilitaryNewsUA (@front_ukrainian) July 17, 2026

A felháborodás hátterében Mihajlo Fedorov, a fél éve kinevezett, mindössze 35 éves védelmi miniszter menesztése állt.

Fedorov elképesztően rövid idő alatt tett szert hazájában Valerij Zaluzsnyij volt főparancsnokhoz, vagy Kirilo Budanov ex-kémfőnökhöz hasonló népszerűségre, ennek pedig nagyon úgy tűnik, ára volt.

A régi világ találkozik az újjal

A hivatalos elnöki kommunikációban az áll, hogy Fedorov menesztésének oka a mozgósítási rendszer megreformálásának akadozása volt, ugyanakkor nem kell túl sokat kutakodni ahhoz, hogy rájöjjünk, ez finoman szólva is mondvacsinált ok.

Számos elemző, illetve maga a lapátra tett tárcavezető is azonnal jelezte, igazából arról van szó, hogy a fiatalos, modern szemléletű védelmi miniszter egyszerűen nem tudott együtt dolgozni Olekszandr Szirszkij ukrán főparancsnokkal, ezen pedig igazából meg sem kell lepődni.

A nyugati világ már 2024 februárjában megrökönyödött akkor, amikor Zelenszkij bejelentette: Valerij Zaluzsnyij vezérkari főnök helyére a szárazföldi erők főparancsnoka, Olekszandr Szirszkij fog érkezni. Zaluzsnyij hazájában nemzeti hősnek számít, aki levezényelte Kijev védelmét, valamint a rendkívül sikeres 2022-es offenzívát.

A volt főparancsnok kifejezetten nyugatias szemléletmódú tábornok hírében állt, Szirszkij pedig ennek szöges ellentéte: igazi szovjet-gondolkodású parancsnok,

akit számos kritika ért például azért, mert Bahmut védelme során kitartott a minimum régimódi „utolsó emberig, utolsó töltényig” elv mellett, vagy mert egy egyébként sikertelen oroszországi offenzíva miatt csapatokat vont el a donbaszi frontról.

Szirszkij tehát jellemezhető egy igazi „fejjel a falnak” gondolkodású főparancsnokként, egy tulajdonsága viszont nagyon szimpatikus az ukrán elnöknek: mint igazi, szovjet érában nevelkedett tábornok, a kreativitás hiányát megingathatatlan hűséggel pótolja, ami a jelek szerint többet ér Zelenszkij szemében.

Szirszkij hűsége megkérdőjelezhetetlen, de a stratégiai gondolkodásmódja megegyezik az oroszokéval, ami Moszkvának sem hozott túl sok sikert. Forrás: Yuriy Mate/Global Images Ukraine via Getty Images

Pedig Fedorov érdemeit nem lehet nem figyelembe venni: kinevezése óta az ukrán fegyveres erők a korábbihoz mérten is látványosan ráfeküdtek az aszimmetrikus hadviselésre, új szintet ért el az orosz energetikai infrastruktúra elleni drón- és rakétatámadások hatékonysága, kiharcolta az oroszok lekapcsolását a Starlink hálózatról,

enyhe túlzással kijelenthető, hogy a fiatal tárcavezető érte el azt, hogy az ukránok, ha ideiglenesen is, de átvegyék a kezdeményezést a háborúban.

Fedorov ezen felül nagyon látványosan nekiment az ukrán fegyveres erőket régóta akadályozó korrupcióba és túlköltekezésbe, ezzel valószínűleg magas pozícióban lévő ellenségeket szerezve.

Az örök csapda

Mostanra megfigyelhető lett az ukrán vezetői elit körében egy tendencia, ami egyébként a világ demokratikusabb felében komoly aggodalmakat ébreszt:

Zelenszkij mintha folyamatosan elmozdítaná a közimádat tárgyát képező, hatékony és modern szemlélettel dolgozó (nemmellesleg korrupcióval nehezen vádolható) vezetőket.

Zaluzsnyij például minden kétséget kizáróan követett el hibákat a 2023-as, mindössze 14 falu visszafoglalását hozó, de komoly veszteségekkel járó zaporizzsjai ukrán offenzíva során, ugyanakkor a mérleg még így is abba az irányba billent, hogy ő volt a lehető legalkalmasabb tábornok az összhaderőnemi műveletek levezénylésére. A népszerűsége még a déli offenzíva bukása után is az egekben volt, majd hirtelen „száműzték” az Egyesült Királyságba. Amikor kiderült, hogy Szirszkij fogja váltani, a nyugati elemzők nagy része minimum aggódni kezdett.

Ha nem is teljes a párhuzam, de Kirilo Budanov, az ukrán hírszerzés korábbi parancsnoka is „túl jó volt” a munkájában: a hírszerzés akciói, illetve Budanov személye a nyugati világban lényegében mémmé vált, amint felrobbant egy fontosabb orosz híd, vagy meghalt egy prominensebb katonai vezető, azonnal megjelentek a videók az elsötétített szobában félmosolyt elengedő kémfőnökről, akit az oroszok annyira gyűlöltek, hogy vagy tucatszor jelentették be halálhírét.

Budanov congratulated the Ukrainians on the day of military intelligence. In the published video, the head of the GUR silently blows out the candles on the birthday cake, after which the sounds of an explosion are heard in the frame pic.twitter.com/sCUiK740d4 https://t.co/sCUiK740d4 — Vitaliy V (@VitaliyV13) September 7, 2023

Budanov nemzetközi szinten is hatékonyan vezette a hírszerzést, rendkívül népszerű volt, majd egy elsőre teljesen logikátlannak tűnő pozícióba, az elnöki adminisztráció élére került.

Bár cikkünk írásakor még nem lehet tudni, hogy Fedorov milyen pozíciót fog kapni menesztése után – a politikus egyébként a tüntetésekre hivatkozva elég aktívan kampányol amellett, hogy eltávolítását vissza kéne vonni – a tendencia most is Zaluzsnyij és Budanov esetére hajaz: népszerű, önállóan gondolkodó vezető kerül mellőzött pozícióba.

Valahol egyébként érthető, hogy Zelenszkijre hatalmas mentális nyomás nehezedik, az ilyen esetekben egyébként sem ritka, hogy a vezetők arra jutnak, kizárólag ők menthetik meg hazájukat, ugyanakkor

a nemzetközi és az ukrán közvéleményben is egyre inkább az az álláspont kezd gyökeret verni, hogy egyszerű hatalomféltésről van szó.

Zelenszkij hazájában szintén háborús hősnek számít, a konfliktus legdurvább időszakaiban sem próbált meg elmenekülni Ukrajnából, az idő előrehaladtával azonban egyre inkább előtérbe kerülhetnek olyan döntései, amelyek inkább ellenérzést válthatnak ki az ukrán és nyugati közvéleményből, legyen szó a NABU-val kapcsolatos konfliktusról, az elnök közvetlen környezetét érintő korrupciós ügyekről, a fontos szövetséges Lengyelországgal való összeveszésről, vagy a stratégiai szempontból nehezen magyarázható menesztésekről.

Címlapkép forrása: Yevhen Titov/NurPhoto via Getty Images