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Aggasztó hibaüzenet fogadja a felhasználókat a Facebookon, váratlanul elérhetetlenné vált a szolgáltatás
Globál

Aggasztó hibaüzenet fogadja a felhasználókat a Facebookon, váratlanul elérhetetlenné vált a szolgáltatás

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Számos felhasználó hibaüzenetet kap a Facebook megnyitásakor, a kapcsolódó hibabejelentések száma több ezres nagyságrendben ugrott meg.

Úgy tűnik, üzemzavar érinti a Facebookot: több felhasználó – köztük szerkesztőségünk is – azt tapasztalja, hogy

webböngészőn keresztül nem lehet elérni az oldalt.

A felületre érkezve egy "hiba miatt átmenetileg nem elérhető” üzenetet kapunk. A szöveg szerint a fennakadás elhárításán már dolgoznak. Érdekesség, hogy tapasztalatunk szerint mobilos applikáción keresztül továbbra is működik a szolgáltatás.Képernyőfotó 2026-07-19 - 10

A hiba oka egyelőre ismeretlen - kép forrása: Faceebok.com

A leállás valószínűleg nem egyedi, hiszen

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a Downdetector adatai szerint a hibabejelentések száma hirtelen megugrott, több ezres nagyságrendben.

Képernyőfotó 2026-07-19 - 10

Hivatalos megerősítés a hiba okáról a Meta részéről egyelőre nincs. Azt sem tudni egyelőre, mekkora a leállás földrajzi kiterjedése, és hogy érinti-e a Messengert és az Instagramot is.

Címlapkép forrása: Shutterstock

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