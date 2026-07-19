Aggasztó hibaüzenet fogadja a felhasználókat a Facebookon, váratlanul elérhetetlenné vált a szolgáltatás

Úgy tűnik, üzemzavar érinti a Facebookot: több felhasználó – köztük szerkesztőségünk is – azt tapasztalja, hogy
webböngészőn keresztül nem lehet elérni az oldalt.
A felületre érkezve egy "hiba miatt átmenetileg nem elérhető” üzenetet kapunk. A szöveg szerint a fennakadás elhárításán már dolgoznak. Érdekesség, hogy tapasztalatunk szerint mobilos applikáción keresztül továbbra is működik a szolgáltatás.
A leállás valószínűleg nem egyedi, hiszen
a Downdetector adatai szerint a hibabejelentések száma hirtelen megugrott, több ezres nagyságrendben.
Hivatalos megerősítés a hiba okáról a Meta részéről egyelőre nincs. Azt sem tudni egyelőre, mekkora a leállás földrajzi kiterjedése, és hogy érinti-e a Messengert és az Instagramot is.
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