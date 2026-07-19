Aggasztó jelentés: kipucolja a raktárait Oroszország, mindent ráküld Ukrajnára

Az ukrán légierő jelentéseire támaszkodó elemzések szerint a hónap eleje óta az orosz erők 107 ballisztikus és 20 Cirkon rakétát vetettek be. Összehasonlításképpen 2026 júniusában összesen 102 Iszkander-M és Sz-400-as ballisztikus rakétát, két H-47M2 Kinzsalt, valamint 15 Cirkont használtak fel.

Az ukrán katonai hírszerzés becslései alapján Oroszország 2026-ban havonta mintegy 60 Iszkander-M és 40 Sz-400-as légvédelmi rendszerből indítható rakétát képes előállítani. Ez a hozzávetőlegesen száz darabos összesített havi kapacitás azt jelenti, hogy a júliusi időszakban az orosz hadsereg már több ballisztikus rakétát lőtt ki, mint amennyit egy teljes hónap alatt képes legyártani. A Cirkonok esetében az aránytalanság még szembetűnőbb, hiszen a 2026-ra tervezett éves gyártási volumen mindössze 30 darab, aminek a kétharmadát alig három hét alatt kilőtték.

Júniust is figyelembe véve pedig már tartalékot is felhasználhattak az oroszok.

A támadássorozatok előtt az ukrán hírszerzési adatok szerint Oroszország több mint 100 Iszkander-M, 400-nál is több Sz-400-as rendszerhez tartozó, illetve 120-nál is több Cirkon rakétával rendelkezett.

A felhalmozott tartalékok ilyen mértékű, intenzív felhasználása arra utal, hogy Moszkva ki akarja használni az ukrán védelmi erők korlátozott légvédelmi kapacitásait, így próbálva maximálni a pusztítást a tömeges csapásokkal. Ez az intenzív indítási ütem azonban fokozatosan kimerítheti a rakétakészleteket,

amelyeket a hadiipar képtelen lehet időben és kellő mennyiségben pótolni.

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