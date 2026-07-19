Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadását intézte vasárnapra virradóra Kijev ellen, a csapásokban legalább egy ember meghalt, tizenhatan megsebesültek - közölték ukrán hatóságok.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy a támadás során mintegy 120 csapásmérő drónt és több mint 40 rakétát vetettek be, amelyek többsége Kijevet célozta. Az államfő a közösségi médiában azt írta: a főváros elleni egyik legnagyobb ballisztikusrakéta-támadásról van szó.

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint 18 rakétát sikerült megsemmisíteni, a drónok közül pedig 108-at lőttek le. A légierő szerint 23 rakéta és 10 drón húsz helyszínt ért el.

A hárommilliós ukrán fővárosban az éjszaka folyamán robbanások tucatjai hallatszottak. A városvezetés szerint több kerületben lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott, autók semmisültek meg, több helyen tűz ütött ki. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy három sebesült állapota súlyos.

Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt nagy postai logisztikai központot, több rakétaalkatrész-gyártó üzemet, valamint a Kijevi területen nagy hatótávolságú drónok gyártásához szükséges alkatrészek tárolására szolgáló létesítményt támadtak. A minisztérium szerint Odessza térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért.

Zelenszkij ismét sürgette a nyugati partnereket, hogy gyorsítsák fel az ígért légvédelmi rendszerek és elfogórakéták szállítását. Hangsúlyozta: a ballisztikus rakéták elleni védelem jelenleg az ország legfontosabb prioritása, az elfogórakétákra nap mint nap szükség van. Tájékoztatása szerint Oroszország az elmúlt egy hétben mintegy 1450 drónt, több mint 1640 siklóbombát, valamint 99 rakétát és manőverező robotrepülőgépet vetett be Ukrajna ellen.

Közben az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy az éjszaka folyamán két orosz olajszállító tartályhajót támadtak meg a Fekete-tengeren, valamint találat ért egy úszódarut az Azovi-tengeren. A közlés szerint a célpontokat az orosz hadműveletek támogatására használták.

A Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium közölte, hogy a támadások miatt felfüggesztette az olaj berakodását a Novorosszijszk melletti fekete-tengeri terminálján. A tájékoztatás szerint az Asia nevű tartályhajón tűz keletkezett, amelyet eloltottak, személyi sérülés és olajszennyezés nem történt.

(MTI)

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