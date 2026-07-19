Diplomáciai akció indul Izrael és a Hezbollah ellen: nyomásgyakorlást várnak el Trumptól

Joseph Aoun libanoni elnök a jövő héten teszi meg első hivatalos látogatását a Fehér Házban, ahol Donald Trump amerikai elnöknek mutatja be azt a tervet, amely az Irán által támogatott Hezbollah lefegyverzését és az izraeli csapatok Libanonból történő kivonását célozza. Közel húsz év után Aoun az első libanoni államfő, aki a Fehér Házba látogat, és most nyílik alkalma az első személyes találkozóra Trumppal.

A keddi tárgyalásra rendkívül kritikus pillanatban kerül sor: az izraeli csapatok továbbra is ellenőrzésük alatt tartják Libanon déli részének egy részét, ami miatt libanoniak százezrei kényszerültek elhagyni otthonukat.

Aoun elmondta, hogy arra kéri majd Trumpot, gyakoroljon nyomást Izraelre a júniusban, amerikai közvetítéssel tető alá hozott libanoni–izraeli megállapodás végrehajtása érdekében. Ez az egyezmény a Hezbollah lefegyverzését, az izraeli csapatok fokozatos kivonását, valamint a két szomszédos ország közötti békés kapcsolatok megalapozását irányozza elő. Egy libanoni tisztségviselő közlése szerint

az elnök írásos javaslatot is átad Trumpnak

- mivel úgy vélik, egyedül az amerikai elnök rendelkezik elegendő befolyással ahhoz, hogy rábírja Izraelt a megállapodás betartására.

A háború kitörése után Aoun azonnal közvetlen tárgyalásokat kezdeményezett Izraellel, ami történelmi lépésnek számít egy olyan állam esetében, amelyet Izrael 1978 óta többször is katonai megszállás alá vont. Bár ezzel az elmúlt évtizedek legmagasabb szintű diplomáciai kapcsolatfelvétele valósult meg a két ország között, az elnököt lépése miatt a Hezbollah és támogatói éles bírálatokkal illették.

Aoun azonban kitartott álláspontja mellett, a háború kirobbantásával vádolva a Hezbollahot, és kijelentette, hogy Libanont Irán érdekei miatt sodorják romlásba. Donald Trump felkérése ellenére a libanoni elnök eddig elzárkózott a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel való személyes találkozótól.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images