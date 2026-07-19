Felfüggesztették az olajszállítást a kritikus útvonalon az ukrán támadást követően

Az ukrán hadsereg egy szombat éjszakai támadásban két orosz tankhajóra mért csapást a Fekete-tengeren, ami miatt ideiglenesen megállították az olajforgalmat a térségben – számolt be a Reuters.

Az ukrán vezérkar vasárnapi közleménye szerint az éjszakai csapások során két tankhajót támadtak meg a Fekete-tenger oroszországi partjainál, egy úszódarut pedig az Azovi-tengeren találtak el. A hadsereg hangsúlyozta, hogy mindhárom célpont az Oroszország Ukrajna elleni háborúját kiszolgáló logisztikai hálózat része volt.

A Kaszpi-vezeték Konzorcium (CPC) megerősítette, hogy a két tankhajót a szervezet fekete-tengeri termináljánál érte a támadás.

A vállalat tájékoztatása szerint az incidens miatt ideiglenesen felfüggesztették az olajszállítást a terminálon.



Forrás: Reuters

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