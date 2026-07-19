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Földrengés rázta meg az amerikai szuperkontinenst
Globál

Földrengés rázta meg az amerikai szuperkontinenst

MTI
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Földrengés rázta meg Perut, amelynek erősségét a különböző intézetek 5,1 és 5,6 közötti magnitúdóra becsülték. Az első jelentések szerint több épület összeomlott, legalább egy ember életét vesztette, és többen megsérültek.

Az IGP, a perui geofizikai intézet jelentése szerint a földrengés helyi idő szerint 21 óra 24 perckor következett be Chupacától délre, 24 kilométeres mélységben.

Az intézet a rengés erősségét 5,1-es magnitúdójúnak mérte, ami már igen jelentős eseménynek minősül.

Az első jelentések szerint a földrengés következtében több épület összeomlott az érintett térségben. A hatóságok legalább egy halálos áldozatról és több sérültről számoltak be. Peruban gyakoriak a földrengések, mivel az ország térségében több kőzetlemez találkozik. Peru, Chile és Ecuador a Csendes-óceáni Tűzgyűrű mentén fekszik, amely a Föld legaktívabb szeizmikus övezete.

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