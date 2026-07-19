Friss felvételek: kettészakadt az oroszok féltve örzött Tu-95-öse, ukrán drón találta telibe

Szakértők szerint a bázison hosszabb ideje két Tu-95MSz bombázó állomásozott, amelyeken karbantartást végeztek, valamint kiképzési feladatokra használták őket. A repülőgépet megsemmisítő csapást az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hajtotta végre még július 16-án.
A most megjelent műholfdelvételeken jól látható, hogy a becsapódás teljesen leszakította a gép farokrészét, így a repülőgép javíthatatlanná vált.
And here is satellite imagery of a Russian Tupolev Tu-95MS strategic bomber/missile carrier that was struck by a Ukrainian drone at the Engels-2 Air Base in Saratov Oblast of Russia on July 16, 2026.As a result of drone impact, the plane suffered significant damage to the rear… https://t.co/L2phjLXJGP pic.twitter.com/ZxunVeOlg1 https://t.co/L2phjLXJGP— Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) July 19, 2026
A Tu-95MSz az 1979-ben hadrendbe állított Tu-142MK korszerűsített változata, amelyet H-55 és H-555, valamint H-101 és H-102 típusú cirkálórakéták hordozására alakítottak át. Az utolsó ilyen repülőgép 1992 augusztusában hagyta el a szerelőcsarnokot.
A haderő 2015 óta a korszerűbb Tu-95MSzM változatra fejleszti a flottát. E program keretében a gépek új hajtóműveket, modernizált Meteor-NM2 önvédelmi rendszert, valamint új navigációs berendezéseket kaptak. A korszerűsítésnek köszönhetően a külső tartókon hordozható rakéták száma nyolcra emelkedett. A 2024-es adatok alapján az orosz légiflotta ekkor 31 darab Tu-95MSz és 27 darab Tu-95MSzM bombázóból állt.
A 2025 júniusi, "Pókháló" elnevezésű hadművelet után – amelyben az SZBU legalább nyolc Tu-95MSZ és Tu-95MSZM bombázóra mért sikeres csapást – az orosz stratégiai légierő kénytelen volt a Távol-Keletre visszavonulni, ami jelentősen megnehezítette az Ukrajna elleni támadásokat. A bombázók ma jellemzően két repülőtér között megosztva üzemelnek. Az Engels-2 bázison szerelik fel őket a bevetések előtt H-101-es cirkálórakétákkal, míg az ukrajnkai repülőtéren az ukrán támadások elől igyekeznek óvni a flottát.
A cirkálórakétás csapások végrehajtásához a távol-keleti bázisról induló gépeknek legalább 7000 kilométert kell repülniük a szaratovi terület közelében található indítóállásokig, majd a kilövés után újabb 5400 kilométert tesznek meg visszafelé. Egy-egy ilyen bevetés hossza elérheti a 12 400 kilométert is, ami csaknem 23 órás folyamatos repülést jelent. Bár a repülőgépek átcsoportosításával Oroszország csökkenteni tudja stratégiai flottája sebezhetőségét, a rendszeres és rendkívül hosszú repülési idők felgyorsítják az amúgy is elöregedő gépek amortizációját, emellett jelentősen növelik a személyzet leterheltségét és a karbantartási költségeket.
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