Gigászi gátépítésbe száll be az EU, de nagy kockázatot vállal vele

A közepes évkezdetet követően a 2022-es történelmi aszályév értékeinél is alacsonyabbra esett az Európai Unió vízenergia-termelése májusban és júniusban. Májusban 24,7 terawattóra (TWh), júniusban pedig 23,9 Twh villamos energiát termeltek az EU vízerőművei, amely értékek még a 2022-es év hasonló időszaki számainál is szerényebbek (26,7 és 24,4 TWh) az EMBER energiapiaci think tank intézet adataiból. Az évtizedes csúcsokat jelölő, 2010-es évek végén regisztrált adatoknál pedig hozzávetőleg harmadával alacsonyabbak a 2026 május-júniusi értékek.
A vízenergia-termelés gyengélkedése alapvetően a klímaváltozás, illetve az Európát tartósan sújtó csapadékhiány következménye, amely a kontinens globális átlagnál kétszer gyorsabb felmelegedésétől sem független. Amint arra számos elemzés rámutatott, a klímaváltozás világszerte közvetlenül fenyegeti a vízenergia-termelést a folyók vízhozamának megváltoztatásával, a gleccserek olvadásával és a csapadékmintázatok eltolódásával.
A vízenergia az EU éves villamosenergia-termelésének megközelítőleg 15%-át adja, szerepét pedig még inkább felértékeli, hogy más, az időjárástól szorosabban függő megújuló forrásokkal szemben folyamatos, úgynevezett zsinóráram-termelésre is képes.
Az EU teljes energiafelhasználásának 57%-át importból elégíti ki, de villamos energiából önellátó, sőt némi exportra is futja. A globális elektrifikációs trend hatására azonban a villamos energia részaránya várhatóan Európában is jelentősen növekszik majd az energiafelhasználáson belül a következő időszakban, amit az EU a világon a legambiciózusabbnak számító klímapolitikai céljaival összhangban egyre nagyobb arányban tiszta, lehetőleg megújuló forrásból kíván fedezni.
Bár az Unió az igényeit meghaladó nap- és szélenergia potenciállal rendelkezik, ezzel együtt az ellátásbiztonsági, környezetvédelmi és költségszempontokra tekintettel igyekszik olyan új, diverzifikált energiaimport-lehetőségeket is biztosítani önmaga számára, mint például az ausztrál zöldhidrogén vagy a közép-ázsiai vízenergia.
Utóbbira jó példa a Tádzsikisztánban épülő Rogun gát esete, amely projektbe az EU jelentős finanszírozóként vesz részt.
A 355 méteres tervezett magasságával megépülése után várhatóan a világ legmagasabb ilyen jellegű építményévé váló gát stratégiai fontossággal bír Tádzsikisztán számára is. A tádzsik állam irányítása alatt álló vállalat által koordinált beruházás keretében két darab 600 megawattos (MW) turbina már korábban telepítésre került, amelyekhez hamarosan további négy, építés alatt álló turbina csatlakozhat, 3 600 MW-ra emelve az erőmű névleges teljesítményét - derül ki az Euractiv cikkéből.
Tádzsikisztán a Pamír hegység gleccsereinek köszönhetően kiváló vízenergia-adottságokkal rendelkezik, és 10 milliós ország már most is áramtermelésének közel 90%-át vízenergiából fedezi - mégis krónikus hiányokkal és téli áramszünetekkel küzd, azonban a gát megépülését követően a terv szerint akár a zöldáram exportjára is futhatja. A tádzsik fővárostól, Dusanbétól 100 kilométerre keletre, több mint 1 300 méteres tengerszint feletti magasságban található gát építése közel 19 ezer munkást foglalkoztat.
A víztározó teljes feltöltése – amelyet eredetileg a 2020-as években terveztek – jelenleg 2036 körül várható.
A még a Szovjetunió idején megkezdett, majd 2008-ban újraindított gátépítés Közép-Ázsia egyik legköltségesebb infrastrukturális beruházásává vált. A projekt finanszírozása továbbra is jelentős kihívást jelent. Az első két turbinába több mint 3 milliárd dollárt fektettek be, a teljes költség pedig várhatóan megközelíti majd a 9 milliárd dollárt.
A Világbank 2024-ben 350 millió dolláros fejlesztési támogatást hagyott jóvá, majd a projekt más pénzintézetek, az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bank mellett például az Európai Beruházási Bank érdeklődését is felkeltette, amely akár 550 millió dolláros hitellel is támogathatja a beruházást.
A projektben több európai cég is részt vesz: az olasz Webuild 2016 óta vezeti az építkezést, de a belga-francia Tractebel mérnöki csoport és a német Siemens is szállított be szakértelmet és berendezéseket.
A szóban forgó projekt a legnagyobb vízerőmű-beruházás lenne, amelyet az EU támogat a világon, amennyiben az Európai Bizottság úgy dönt.
Az EU eddig legalább 142 millió eurót különített el bilaterális támogatásként tádzsik infrastrukturális programokra a 2021–2027-es költségvetési ciklusában. Emellett Tádzsikisztán számos uniós regionális programból és beruházásból is profitál.
A mérnöki kihívásokon túl a projekt annak is komoly próbája, hogy az Unió képes-e közvetlen szomszédságán túl, olyan régióban finanszírozni és befolyásolni a stratégiai infrastruktúrát, melyet régóta Oroszország ural, és melynek Kína is egyre hevesebben udvarol.
Az EU Közép-Ázsia felé irányuló stratégiájának csak egyik célja új energia- (és nyersanyag-) ellátási források bevonása, amit a régió Oroszországtól és Kínától való függőségének enyhítésére irányuló törekvés is támogat. A vízerőmű-projekt támogatásával az Európai Unió Moszkva kiszorulását is elősegíti egyik kulcsfontosságú befolyási övezetéből,
ezzel egyfajta választ adva az Európa ellen számos módon folytatott orosz energetikai műveletekre is.
A klímaváltozás azonban nem csak az európai vízenergia-projekteket veszélyezteti, hanem a Rogun gát hosszú távú életképességével kapcsolatban is aggodalmat kelt.
A klímamodellek alapján 2050-re Közép-Ázsia gleccsereinek akár a fele is eltűnhet, ami csökkentheti a projektet tápláló folyók vízhozamát; továbbá, noha a gát megvalósíthatósági és környezeti hatástanulmányai élénkítik a befektetési kedvet, a drámai tájátalakítással járó projekttel kapcsolatban jelentős környezeti és geopolitikai aggályok is felmerültek, és az ügy régiós szinten feszültségeket is keltett.
Az előző magyar kormány a Zöld Energiafolyosó projekt keretében kaukázusi eredetű, azeri szélenergia és georgiai vízenergia hosszú távú exportját, illetve az ezt lehetővé tevő infrastrukturális beruházásokat tervezett, a projekt sorsa azonban jelenleg bizonytalan.
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