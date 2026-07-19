Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja

A Taszsz orosz hírügynökség beszámolója szerint július 17-én a Nordic Zenith, majd július 19-én az Asia és a Nissos Ios nevű tartályhajót érte támadás, ami miatt a KTK tengeri terminálján fel kellett függeszteni az olaj berakodását.
A konzorcium tájékoztatása szerint az incidensek nem követeltek emberéletet, és olajszivárgás sem történt, a Nordic Zenith fedélzetén keletkezett tüzet pedig a legénységnek sikerült eloltania.
A kazah külügyi tárca hangsúlyozta, hogy ezek a célzott akciók nemcsak a nemzetközi kereskedelmet és a globális ellátási láncokat destabilizálják, hanem a globális energiapiacokat is veszélyeztetik. Külön aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a fekete-tengeri olajberakodásra érkező hajók biztonságát garantáló,
előzetesen jóváhagyott információcsere-mechanizmust szándékosan figyelmen kívül hagyták,
amivel közvetlen veszélybe sodorták a polgári legénység életét.
Kazahsztán állította, hogy a támadások célpontjai a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (KTK) infrastruktúráján keresztül történő
törvényes olajszállításban részt vevő járművek voltak.
Kazahsztán a támadások azonnali leállítását, partnerországaitól pedig az akciók elítélését és gyakorlati biztonsági intézkedések kidolgozását sürgeti. A minisztérium tájékoztatása szerint a károk felmérése már zajlik. Ennek alapján Asztana fenntartja a jogot, hogy a nemzetközi jog minden lehetséges eszközével érvényt szerezzen érdekeinek, beleértve az elszenvedett károk megtérítésének követelését is. A tárca ugyanakkor megerősítette, hogy a konfliktusok rendezésére kizárólag a békés megoldásokat tartja elfogadhatónak.
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