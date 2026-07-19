ÉLŐ  
ESP
Spanyolország 0 0 Argentína
ARG
Döntő
  • Megjelenítés
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Globál

Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A kazah külügyminisztérium határozottan elítélte a Fekete-tengeren polgári hajók ellen elkövetett júliusi dróntámadásokat, amelyek a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (KTK) hálózatán keresztül zajló legális olajszállításokat vették célba. Asztana a gazdasági érdekei elleni elfogadhatatlan beavatkozásnak tekinti az incidenseket, és azonnali biztonsági garanciákat követel.

A Taszsz orosz hírügynökség beszámolója szerint július 17-én a Nordic Zenith, majd július 19-én az Asia és a Nissos Ios nevű tartályhajót érte támadás, ami miatt a KTK tengeri terminálján fel kellett függeszteni az olaj berakodását.

Kapcsolódó cikkünk

Felfüggesztették az olajszállítást a kritikus útvonalon az ukrán támadást követően

A konzorcium tájékoztatása szerint az incidensek nem követeltek emberéletet, és olajszivárgás sem történt, a Nordic Zenith fedélzetén keletkezett tüzet pedig a legénységnek sikerült eloltania.

A kazah külügyi tárca hangsúlyozta, hogy ezek a célzott akciók nemcsak a nemzetközi kereskedelmet és a globális ellátási láncokat destabilizálják, hanem a globális energiapiacokat is veszélyeztetik. Külön aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a fekete-tengeri olajberakodásra érkező hajók biztonságát garantáló,

előzetesen jóváhagyott információcsere-mechanizmust szándékosan figyelmen kívül hagyták,

Még több Globál

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

Aggasztó jelentés: kipucolja a raktárait Oroszország, mindent ráküld Ukrajnára

Friss felvételek: kettészakadt az oroszok féltve örzött Tu-95-öse, ukrán drón találta telibe

amivel közvetlen veszélybe sodorták a polgári legénység életét.

Kazahsztán állította, hogy a támadások célpontjai a Kaszpi-tengeri csővezeték-konzorcium (KTK) infrastruktúráján keresztül történő

törvényes olajszállításban részt vevő járművek voltak.

Kazahsztán a támadások azonnali leállítását, partnerországaitól pedig az akciók elítélését és gyakorlati biztonsági intézkedések kidolgozását sürgeti. A minisztérium tájékoztatása szerint a károk felmérése már zajlik. Ennek alapján Asztana fenntartja a jogot, hogy a nemzetközi jog minden lehetséges eszközével érvényt szerezzen érdekeinek, beleértve az elszenvedett károk megtérítésének követelését is. A tárca ugyanakkor megerősítette, hogy a konfliktusok rendezésére kizárólag a békés megoldásokat tartja elfogadhatónak.

Kapcsolódó cikkünk

Az egyik legnagyobb rakétatámadást hajtott végre Oroszország a háború kezdete óta

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: Magyar Péter Polgár Juditot kéri fel köztársasági elnöknek
Viharos széllel jön a hidegfront, véget vet a kánikulának
Lecsapott Irán, lángba borult az erőmű
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility