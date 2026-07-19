Most már tényleg megálljt parancsolhatnak Donald Trumpnak? – Súlyos botrányba futottak bele az elnök nemezisei

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Bár még hátravan szűk négy hónap, a nyár közepén felpörgött a kongresszusi választási kampány az Egyesült Államokban. Washingtont megrázta és váratlanul érte a „héja” külpolitikájáról ismert Lindsey Graham szenátor halála, de a most új jelöltet kereső republikánusoknak nem kell aggódni Dél-Karolina elvesztése miatt. A legtöbb szem jelenleg két olyan államra szegül, amelyeket kötelező lenne hoznia a Demokrata Pártnak, ha el akarja hódítani a szenátusi többséget. Maine-ben súlyos botrányok közepette kényszerült visszalépésre a párt populista szenátorjelöltje, akit most az utolsó pillanatban kell pótolni. Michiganben közben vérre menő proxiharc dúl a pártelit által preferált mérsékelt és a fiatalokat feltüzelő progresszív induló között. Megnéztük, hogyan áll a szövetségi törvényhozás felsőházáért zajló verseny a tengerentúlon, hisz a tét köztudott: amennyiben a republikánusok novemberben elveszítenék a szenátust, a demokraták onnantól fogva úton-útfélen akadályozhatják és gyötörhetik majd Donald Trump kormányzatát, kiváltképp, ha az alsóház feletti kontroll is átfordul a javukra.

Üdvöskéből kitaszított

Múlt hét szerdán felfüggesztette kampányát a Demokrata Párt maine-i szenátorjelöltje, Graham Platner. Az osztrigatenyésztő és volt tengerészgyalogos pár napra rá hivatalosan visszalépett a jelöltségtől.

Az amerikai politikában rég követte valaki villámgyors felemelkedését ilyen szélsebes kegyvesztés.

Néhány hete Platnert még úgy emlegették, mint azt, aki a demokraták populista szárnyának meghatározó, vezető arcává válhat, és beálltak mögé olyan baloldali-progresszív nagyágyúk is, mint Bernie Sanders vermonti és Elizabeth Warren massachusettsi szenátorok. Platner megélhetésre fókuszáló, elitellenes kampánya pellengérre állította a választásokat szerinte „megvásároló” amerikai „oligarchákat”, így a „milliárdos osztály” megadóztatását ígérte, miközben kiállt az állami egészségbiztosítás univerzális kiterjesztése (Medicare for All) és az idegenrendészeti hatóság (ICE) felszámolása mellett. Katonai veteránként ellenezte az iráni, illetve az úgynevezett „végtelen háborúkat”, illetve Izrael katonai támogatásának folytatását a Gázában elkövetett „népirtás” nyomán.

A kampány előrehaladtával azonban egyre több ellentmondás ütötte fel a fejét Platner körül.

Kiderült például, hogy egy náci „Totenkopf” szimbólumra emlékeztető tetoválása volt. Elmondása szerint nem volt tisztában a koponya eredetével, de eltávolíttatta. Nagy port kavartak pár évvel ezelőtti, szókimondó Reddit-bejegyzései is az amerikai haderőről („Kalandra vágytam, és embereket akartam ölni.”) vagy a „rasszista és hülye” vidéki fehér amerikaiakról. Több exbarátnője szóvá tette az állítólagos dühkezelési problémáit, majd július elején egy nő, akivel se veled, se nélküled kapcsolatban állt, azzal vádolta meg Platnert, hogy

2021-ben ittas állapotban rárontott az otthonában, majd megerőszakolta.

A nemi erőszakot Platner határozottan tagadta, párttársai és a demokrata kampányfinanszírozási gépezet nyomására mégis elállt a jelöltségtől, ha kissé dacosan is.

My name might be on the ballot right now, but that ballot line belongs to the people of Maine. pic.twitter.com/RKVyLU76tm https://t.co/RKVyLU76tm — Graham Platner for Senate (@grahamformaine) July 9, 2026

A párton belül többen – főleg az establishment-közeli kommentátorok – a Platnert rekrutáló stratégákat vették elő, amiért nem világították át és olyasvalakit építettek fel, akinek ennyire súlyos csontvázak rejtőztek a szekrényében. Ezzel együtt ugyanakkor tény, hogy a Maine-t felszántó Platner felvillanyozta a szimpatizánsait, amit az is mutatott, hogy júniusban ő zsebelte be a valaha volt legtöbb voksot a demokrata előválasztások történetében. Már a szavazás előtt kiütötte az előválasztási versenyből az állam 78 éves, nem igazán népszerű kormányzóját, Janet Millst, akit a párt kongresszusi vezetése bírt rá az indulásra, de idő előtt feladta.

Egyszóval lebőgtek a botrányok tépázta Platnert támogató progresszívek, de a mérsékelt establishment ugyanúgy rossz – pontosabban idős és lanyha – lóra tett.

Saját szavazóik nyilvánvalóan generációváltásra, rendíthetetlen „harcosokra” és új, lendületes vízióra vágynak a Donald Trumppal szembeni második vereség után.

Platner utódját a maine-i demokraták – levonva a Joe Biden visszalépése utáni jelöltcsere tanulságait, amiről „füstös szobákban” döntöttek – egy rendkívüli jelölőgyűlés keretében fogják meghatározni. Most úgy tűnik, a legesélyesebb induló a Platnerhez közel álló volt állami szenátor és favágó, Troy Jackson lehet. A Platner–Mills-küzdelemben még nyíltan oldalt választó washingtoni politikusok ebbe, úgy látszik, inkább már nem szóltak bele.

A balszárny lakmuszpapírja

Az Atlanti-óceán partvidékén túl a középnyugati rozsdaövezetre úgyszintén rengeteg figyelem hárul mostanság. Gondolhatnánk a wisconsini kormányzóválasztásra is, a demokrata előválasztási mezőnyt ugyanis egy szocialista jelölt, Francesca Hong vezeti, de maradunk a szenátusnál.

Maine mellett Michiganben is egyfajta proxiháború robbant ki a demokrata táboron belül, a frontvonalak pedig ugyancsak a progresszív-baloldali „lázadók” és a mérsékelt-liberális „elit” között húzódnak.

Ez hatványozottan igaz, miután az éles szakadékot valamiképp áthidalni próbáló harmadik szenátorjelölt, Mallory McMorrow kampánya érdeklődés hiányában kifulladt.

I'm always going to be fighting for Michigan. And you better believe I'm going to be doing it with a little bit of joy, a little bit of enthusiasm, a little bit of energy, and a little bit of stick-it-to-em! pic.twitter.com/sVkXEsbRmG https://t.co/sVkXEsbRmG — Haley Stevens (@HaleyforMI) July 17, 2026

Így Haley Stevens és Abdul El-Sayed maradt versenyben. Előbbi 2019 óta kongresszusi képviselő, korábban pedig Barack Obama autóipari munkacsoportjában dolgozott. Ezzel gyakran büszkélkedik, elvégre Michigan az egykor szebb napokat látott amerikai autógyártás központja és Obama máig az egyik legnépszerűbb amerikai politikus. Stevens centrista politikusként ismert, felszámolás helyett például csak „megzabolázná” az ICE-t, magára pedig „büszke Izrael-párti demokrataként” hivatkozott.

Mint arról több ízben írtunk, az utóbbi években a demokrata szavazók jóval kritikusabbá váltak Izrael katonai szerepvállalásával szemben. Ennek következménye, hogy az izraeli-palesztin konfliktusról, az Egyesült Államok Izraelnek nyújtott katonai támogatásáról, illetve az olyan Izrael-párti lobbiszervezetek, mint az AIPAC befolyásáról kialakított álláspont bármely politikus hitelességi fokmérőjévé vált rengeteg demokrata előválasztó szemében.

Ez egyfajta erkölcsi Rorschach-teszt. Ha valaki nem képes népirtásnak nevezni több tízezer gyermek szisztematikus megölését, miközben azt állítja magáról, hogy az emberi jogokért és az emberi méltóságért küzd, akkor az egyszerűen képmutatás

– magyarázta Abdul El-Sayed, aki ellenfelét elsősorban azzal támadja, hogy többek közt az AIPAC is több millió dollárt öntött a kampányába. A többek közt a fiatal progresszív nagyágyú, Alexandria Ocasio-Cortez által támogatott szenátorjelölt orvosként végzett, közegészségügyből doktorált, majd vezette a detroiti, illetve az azt magába foglaló Wayne megye egészségügyi hatóságát. Nem meglepő, hogy öt éve ismeretterjesztő könyvet adott ki a Medicare for All szakpolitikai vonatkozásairól. 2018-ban sikertelenül indult a demokrata jelöltségért a michigani kormányzóválasztáson. Stevensnél rutinosabb kommunikációját talán annak is köszönheti, hogy saját podcastje van.

Bár El-Sayed a demokratikus szocialista címkét visszautasítja, a szocialisták New York-i előtöréséről szóló cikkünkben már kifejtettük, hogy az augusztusi michigani előválasztást tekinthetjük a demokrata balszárny sorsfordító tesztjének is.

A tét, hogy egy keményvonalasan progresszív jelölt vajon tud-e győzni olyan terepen is, ami alapvetően nem a demokraták felségterülete, hanem igazi billegő állam.

A magát „igáslóként” lefestő, törvényhozói teljesítményével ékeskedő Stevens támogatói úgy vélik, El-Sayed nem elég „választható”, és politikája túl távol áll az átlagos szavazó nézeteitől. A saját pártja elitjét sem kímélő El-Sayed ellenben azzal érvel, hogy 2016-ban Sanders nyerte Michiganben az elnökjelölti előválasztást, ’24-ben pedig Trump másodjára is bezsebelte az államot Kamala Harrisszel szemben, így a michiganiek szerinte nem patikamérlegen kimért centrizmusra vágynak.

Ezért számít pont Maine és Michigan

A kiemelt érdeklődést nemcsak a párt jövőjét meghatározó belharc indokolja, hanem az talán még inkább, hogy

jórészt Michiganen és Maine-en is múlik, hogy a demokratáknak idén sikerül-e elhódítani a szenátusi többséget Trump pártjától.

Ezzel magyarázhatjuk a párt különböző frakciói között felforrt indulatokat is, hiszen a mérsékeltek attól tartanak, hogy egy markánsan progresszív vagy baloldali jelölt rontja az esélyeiket az általános választáson. Bár a botrány az botrány, az, hogy végül megszabadultak Platnertől, a fogadási platformok alapján pont hogy javított a demokraták győzelmi esélyein, ami öröm az ürömben számukra. A híresztelések szerint a republikánus stratégák is szívesebben viaskodtak volna tovább a kemény ütéseket szenvedett Platnerrel, mintsem hogy nulláról kelljen most felépíteniük egy új kampányt.

(A New York Times elemzése érdekes közvélemény-kutatási adatra hívta fel a figyelmet: Maine-ben még ha picivel is, de kevesebb választó vélte Platnerről, hogy „túl baloldali”, mint a Demokrata Pártról általánosságban. Ez alapján a választók a gazdasági populizmust talán nem érzékelik annyira idegennek és szélsőségesen baloldalinak, mint a „woke” identitáspolitikát vagy a szocialista bélyeg felvállalását. A gazdaságpolitikában balra, társadalmi és kulturális kérdésekben középre mozgás akár sorvezetőként is szolgálhat a demokraták számára a 2028-as elnökválasztás előtt.)

De ha elveszítenék a demokraták Michigant és Maine-t, van más reális módjuk a szenátusi többség megszerzésére? Nos, igen, de csak rendkívül csekély valószínűséggel.

Jelenlegi 47 demokrata és 53 republikánus szenátor ül a Kongresszus felsőházában, ami azt jelenti, hogy a demokratáknak legalább négy államot kell átfordítaniuk, de persze úgy, hogy közben megőrzik az eddigi szenátori helyeiket. (Mivel alelnökként a republikánus J. D. Vance a száz fős szenátus elnöke, és szavazategyenlőség esetén az ő szava dönt, ezért nem elég a demokratáknak 50 szék a többséghez, hanem 51 kell.)

Az alábbi térképen a 2026-os szenátusi választás főbb csatatereit mutatjuk zölddel kiemelve. Az idén urnákhoz járuló 35 állam közül ez az a 11, amelyet a Cook Political Report nevű politikai elemzőház nem sorol magabiztosan egyik párt tarsolyába sem.

A 11 szoros küzdelemmel kecsegtető állam közül Minnesota, New Hampshire, Michigan és Georgia azok, amelyek eddig is demokrata szenátort adtak. Előbbi kettőben ez jó eséllyel így is marad, a Cook Political Report Minnesotát a valószínűleg demokrata, míg New Hampshire-t az inkább demokraták felé hajló államok közé sorolja. Minnesotát és New Hampshire-t egyaránt Harris tette zsebre 2024-ben, bár mindössze 3-4 pontos előnnyel. Idén nemcsak ebben a kettőben, hanem Michiganben is nyugdíjba vonulás okán üresedik meg a felsőházi mandátum, így a demokraták nem számolhatnak azzal az előnnyel, amivel egy hivatalban lévő jelölt bír.

OSSOFF on Trump Address: At a moment when his war spirals out of control, instead of focusing on the nation's needs, as always, he nurses his grievances and he forces the rest of us to help him process his shame. As always, he centers his own fear of the accountability that he… pic.twitter.com/hmfXMMMQT3 https://t.co/hmfXMMMQT3 — Acyn (@Acyn) July 18, 2026

Georgiában ugyanakkor a 2021 óta hivatalban lévő Jon Ossoff törekszik újraválasztásra, egyetlen demokrata inkumbensként, akinek az állama Trumpra ikszelt a 2024-es elnökválasztáson. Ossoffnak érdemes lehet megjegyezni a nevét, ugyanis potenciális elnökjelöltként is emlegetik – már amennyiben először kiharcolja a maradást Washingtonban.

Az előbbi négy mandátumnak a megőrzése tehát kulcsfontosságú lenne a demokraták számára, miközben legalább négy további államban kellene megverniük a republikánusokat a többség érdekében. Ha például csak Michigant elveszítik, ez a szám azonnal ötre emelkedik. Michigan mellett azonban Georgiát is Trump söpörte be a legutóbbi elnökválasztáson – előbbit 1,4, utóbbit 2,2 százalékponttal –, így a republikánusok itt erősen igyekezhetnek elgáncsolni a demokratákat.

A fenti térkép alapján egyértelmű, hogy a négy „kötelező” esetleges behúzása után a demokratáknak mely államra lenne érdemes vetniük árgus szemeiket.

A 11 csatatér közül Maine voksolt legnagyobb arányban Harrisre két évvel ezelőtt, a volt alelnök közel 7 százalékpontot vert Trumpra. A lassan 30 éve hivatalban lévő mérsékelt republikánus szenátort, Susan Collinst ugyanakkor kemény fából faragták: a demokraták 2020-ban is hiába próbálták száműzni, a 73 éves Collins a rengeteg átszavazónak hála maradt a helyén. De azóta eltelt hat év, Collins sem lett fiatalabb, Trump népszerűtlensége pedig derékba törheti az újrázását, ahogy az ICE e heti tragikus akciója is, mely során agyonlőttek egy 26 éves kolumbiai férfit. Egyszóval nem mindegy a demokraták számára, hogy kire cserélik Platnert, hiszen a ’24-es eredmény alapján illene behúzniuk Maine-t, de a politikai veteránnak számító Collins simán okozhat újabb meglepetést.

Bravúr kellene a demokratáknak

Maine-en kívül még három szenátori széket kellene vörösről kékre átfordítania a demokratáknak, hogy összegyűjtsék a bűvös 51 mandátumot. Az alábbi öt közül válogathatnak kedvükre, bár könnyű ezt mondani.

Észak-Karolinában reménykedhetnek talán legjobban a demokraták, hiszen itt a népszerű exkormányzót, Roy Cooper t indítják a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) korábbi társelnöke, Michael Whatley ellen, aki helyben igazán ismert. Whatley Trump menyével, Lara Trumppal közösen vezette az RNC-t. A Cook Political Report szerint Észak-Karolina inkább a demokraták felé hajlik, de korai lenne pezsgőt bontaniuk.

reménykedhetnek talán legjobban a demokraták, hiszen itt a népszerű exkormányzót, t indítják a Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC) korábbi társelnöke, ellen, aki helyben igazán ismert. Whatley Trump menyével, Lara Trumppal közösen vezette az RNC-t. A Cook Political Report szerint Észak-Karolina inkább a demokraták felé hajlik, de korai lenne pezsgőt bontaniuk. Ohio egykor tipikus billegő államnak számított, ám 2016 óta erősen a republikánusok felé tolódott el. Így nehéz dolga lesz Sherrod Brownnak, aki 2007 óta már szolgált a középnyugati állam szenátoraként. 2024-ben viszont kikapott, mégis a visszatérésben bízik idén. Ellenfele a J. D. Vance helyére kinevezett Jon Husted lesz, volt ohiói kormányzóhelyettes.

My name is Mary Peltola, and I'm running for U.S. Senate to fight for fish, family, and freedom – and that begins with fixing the rigged system in DC that’s shutting down Alaska.We need systemic change if we're going to fill our homes with abundance again. pic.twitter.com/pLnr4GLd9k https://t.co/pLnr4GLd9k — Mary Peltola (@MaryPeltola) January 12, 2026

Hasonlóan meredek a pálya Alaszkában, ahol a demokraták az ugyancsak 2024-ben legyőzött volt kongresszusi képviselővel, Mary Peltolával futnak neki. A sarkvidéki állam egyedi politikai viszonyait tükrözően olykor különutas, őslakos gyökerekkel rendelkező Peltola csupán 2,5 ponttal maradt alul két éve, ugyanakkor 2015 óta hivatalban lévő republikánus, Dan Sullivan nem fogja könnyen adni a helyét az alapvetően republikánus államban.

My name is Josh Turek. I am a 2-time gold medalist, 4-time Paralympian in wheelchair basketball, one of the first permanently disabled members of the Iowa House, and I am honored to be Iowa's Democratic nominee for United States Senate.If you are ready to push for change, join… pic.twitter.com/z6uIJW9S4X https://t.co/z6uIJW9S4X — Josh Turek (@turek4iowa) June 3, 2026

A Trump vámjai által különösen sújtott agrárállam, Iowa szintén ott szerepel a demokraták célpontjai között. Jelöltjük a magát „préri populistának” nevező állami törvényhozó, Josh Turek , aki nem utolsó sorban kétszeres paralimpiai bajnok kerekesszékes kosárlabdában. A republikánusok, akik a Trump-korszak óta nem engedik ölelésükből Iowát, egy volt tévébemondót, Ashley Hinson kongresszusi képviselőt indítják.

, aki nem utolsó sorban kétszeres paralimpiai bajnok kerekesszékes kosárlabdában. A republikánusok, akik a Trump-korszak óta nem engedik ölelésükből Iowát, egy volt tévébemondót, kongresszusi képviselőt indítják. A republikánus fellegvárban, Texasban a demokraták egy presbiteriánus papnövendéket és állami törvényhozót, a gazdasági populizmustól sem idegenkedő James Talaricót indítják. Ellenfele a keményvonalasan MAGA-párti Ken Paxton lesz, aki bő tíz éve az állam főügyésze, ez idő alatt pedig a különböző botrányok sem kerülték el.

Trump 2024-ben Alaszkát, Iowát és Texast is számottevő, több mint 13 pontos fölénnyel zsebelte be, ami önmagában leírja, hogy mekkora kihívást támasztanak a demokraták számára.

Márpedig kizárólag Maine, Észak-Karolina és Ohio kékre festésével az erőviszonyok mindössze 50-50-re változnának a szenátusban, így maradna a többség a republikánusok kezében. Így Alaszka, Iowa és Texas közül is muszáj lenne a demokratáknak legalább egyet bevenniük. Ha a Cook Political Reportot kérdezzük, akkor Alaszkában lehet a legtöbb keresnivalójuk, azt ugyanis az érmedobás kategóriába sorolták. Fej fej melletti küzdelem várható még Michiganben, Maine-ben és Ohióban is, ezek ugyancsak ki-ki meccsek lehetnek.

A CPR szerint viszont Iowa és Texas jelenleg inkább a republikánusok felé hajlik, nem beszélve Nebraskáról, ahol jó eséllyel marad a 2022 óta hivatalban lévő republikánus szenátor. Nebraskában egyébként a demokrata jelölt visszalépett, így Pete Ricketts egyetlen ellenfele a volt szakszervezeti vezető és gépészszerelő, Dan Osborn független jelölt lesz. A populista üzenetekkel operáló Osborn – aki valószínűleg legtöbbször a demokratákkal szavazna a szenátusban – már 2024-ben is megmérettette magát Nebraskában, és óriási meglepetésre csak 7 ponttal maradt le. Ha Osbornnak ezúttal összejönne bravúr, az valódi földrengésként rázná meg a Republikánus Pártot. Ám erre nem mernénk még csak visszafogott összegben sem fogadni.

Összegzésképp, a szenátusban tehát elsősorban a republikánusoknak áll a zászló. Ezt jól mutatja, hogy

a többség megtartásához trumpéknak elég lenne egyetlen államot megnyerniük az érmedobáshoz soroltak közül, a demokratáknak ugyanakkor mind a négyet meg kellene szerezniük.

A Decision Desk HQ modellje momentán úgy becsüli, hogy

Trumpék 58%-os eséllyel tarthatják meg a felsőház feletti kontrollt,

ám a képviselőházi többségre 61%-kal a demokraták pályáznak nagyobb valószínűséggel. De erről hamarosan.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images