Összehívták a válságstábot Horvátországban: egyelőre nem találják a megoldást a gyorsan terjedő pestisjárványra

Horvátországban tovább terjed az afrikai sertéspestis: július közepéig 75 fertőzési gócot azonosítottak az ország keleti részén, Eszék-Baranya és Verőce-Drávamente megyében. Josip Vlajcic mezőgazdasági miniszter figyelmeztetett, hogy a szabálytalan állatszállítás jelenti a legnagyobb kockázatot a járvány terjedésében, és a teljes horvát sertéságazat veszélybe kerülhet. A miniszter ezért összehívta az országos válságstábot, és a vaddisznóállomány fokozott gyérítéséről is egyeztetést kezdeményezett.

A fertőzések elsősorban az ország keleti részén, Eszék-Baranya és Verőce-Drávamente megyében jelentek meg. A július 15-i adatok szerint addig 75 gócot tartottak nyilván: 36-ot Eszék-Baranya, 39-et pedig Verőce-Drávamente megyében. Az év eleje óta 183 vaddisznónál is kimutatták a vírust.

járvány terjedésének egyik legnagyobb kockázatát a szabálytalan állatszállítás jelenti

- emelte ki a miniszter.

Az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, a házi sertéseknél és a vaddisznóknál azonban súlyos megbetegedést okozhat, és jelentős gazdasági kárral járhat.

Vlajcic hangsúlyozta, hogy a teljes horvát sertéságazat, közvetve pedig a horvát gazdaság is veszélybe kerülhet, és úgy vélte, sokan nincsenek tisztában azzal, hogy az ilyen szabályszegésekkel saját termelésüket kockáztatják.

Az új fertőzések miatt kiterjesztették a védő- és megfigyelési körzeteket.



Ezeken a területeken korlátozták a sertések, valamint a sertéshúsból készült termékek szállítását és forgalmazását.

A miniszter szerint a horvát állam eddig 50,8 millió eurót (mintegy 18,4 milliárd forintot) fordított a járvány következményeinek enyhítésére és az érintett termelők támogatására. Az idén ebből 4,8 millió euró kártérítést fizettek ki 79 gazdálkodónak, további 3 millió eurót pedig a gazdaságok biobiztonsági feltételeinek javítására fordítottak.

Vlajcic a jövő hétre

összehívta az afrikai sertéspestis elleni védekezést irányító országos válságstábot,



és egyeztetést kezdeményezett a Horvát Vadászszövetséggel a vaddisznóállomány fokozott gyérítéséről.

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