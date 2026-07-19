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Rendkívüli hadmozdulatok: amerikai katonai repülőgépek tucatjai lepik el a közel-keleti ország repülőtereit
Globál

Rendkívüli hadmozdulatok: amerikai katonai repülőgépek tucatjai lepik el a közel-keleti ország repülőtereit

Portfolio
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Az izraeli hadsereg egyik illetékese vasárnap közölte, hogy az ország újabb amerikai légi utántöltő repülőgépek fogadására készül, miután az elmúlt héten felerősödtek az Egyesült Államok és Irán közötti kölcsönös támadások.

Egy hónappal az átmeneti tűzszüneti megállapodás összeomlása után az Egyesült Államok és Irán is fokozta a katonai csapásokat,

ami felveti a teljes körű háború kiújulásának kockázatát.

Izrael ugyanakkor nem vett részt a legutóbbi amerikai támadásokban.

Az izraeli illetékes szerint Washington úgy döntött, hogy módosítja katonai jelenlétét a térségben, és további légi utántöltőkkel erősíti meg az Izraelben állomásozó flottáját. Egy másik magas rangú izraeli forrás szerint több tucat amerikai tankergép érkezése várható.

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Amióta február 28-án az amerikai és izraeli csapások kirobbantották az Irán elleni konfliktust, az Egyesült Államok már több tucat utántöltő repülőgépet állomásoztatott Izraelben. Az Axios hírportál pénteki értesülése szerint a Trump-adminisztráció tájékoztatta Izraelt, hogy az Irán elleni katonai műveletek esetleges kiterjesztése előtt újabb tucatnyi tankergépet küld a térségbe.

Az izraeli katonai forrás szerint az Egyesült Államok a polgári légiforgalom zavarásának minimalizálása, valamint az operatív és logisztikai megfontolások alapján úgy döntött, hogy az utántöltő gépek egy részét izraeli katonai légbázisokon, illetve kereskedelmi repülőtereken állomásoztatja.

A közlekedési minisztérium szóvivője elmondta, hogy miután májusban jelezték, hogy Izrael fő légikikötőjében, a Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren az amerikai katonai jelenlét miatt a forgalom 70 százalékát korlátozni kellett, az Egyesült Államok beleegyezett néhány gép katonai légbázisokra történő áttelepítésébe. Június 25-én így is összesen 98 amerikai katonai repülőgép tartózkodott Izraelben.

Forrás: Reuters

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