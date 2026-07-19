Rendkívüli hadmozdulatok: amerikai katonai repülőgépek tucatjai lepik el a közel-keleti ország repülőtereit

Egy hónappal az átmeneti tűzszüneti megállapodás összeomlása után az Egyesült Államok és Irán is fokozta a katonai csapásokat,
ami felveti a teljes körű háború kiújulásának kockázatát.
Izrael ugyanakkor nem vett részt a legutóbbi amerikai támadásokban.
Az izraeli illetékes szerint Washington úgy döntött, hogy módosítja katonai jelenlétét a térségben, és további légi utántöltőkkel erősíti meg az Izraelben állomásozó flottáját. Egy másik magas rangú izraeli forrás szerint több tucat amerikai tankergép érkezése várható.
Amióta február 28-án az amerikai és izraeli csapások kirobbantották az Irán elleni konfliktust, az Egyesült Államok már több tucat utántöltő repülőgépet állomásoztatott Izraelben. Az Axios hírportál pénteki értesülése szerint a Trump-adminisztráció tájékoztatta Izraelt, hogy az Irán elleni katonai műveletek esetleges kiterjesztése előtt újabb tucatnyi tankergépet küld a térségbe.
Az izraeli katonai forrás szerint az Egyesült Államok a polgári légiforgalom zavarásának minimalizálása, valamint az operatív és logisztikai megfontolások alapján úgy döntött, hogy az utántöltő gépek egy részét izraeli katonai légbázisokon, illetve kereskedelmi repülőtereken állomásoztatja.
A közlekedési minisztérium szóvivője elmondta, hogy miután májusban jelezték, hogy Izrael fő légikikötőjében, a Ben-Gurion nemzetközi repülőtéren az amerikai katonai jelenlét miatt a forgalom 70 százalékát korlátozni kellett, az Egyesült Államok beleegyezett néhány gép katonai légbázisokra történő áttelepítésébe. Június 25-én így is összesen 98 amerikai katonai repülőgép tartózkodott Izraelben.
Forrás: Reuters
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