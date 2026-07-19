Sorozatban robbannak ki halálos lövöldözések az Egyesült Államokban - Súlyos döntésre kényszerült a bevándorlási hivatal

Több halálos kimenetelű lövöldözést követően az amerikai Bevándorlási és Vámhivatal (ICE) kötelezővé teszi a testkamerák használatát a közúti igazoltatások során – jelentette be Tom Homan, a Trump-kormányzat határügyi biztosa.

Homan a Fox & Friends Weekend című műsorban úgy fogalmazott, hogy a testkamerák majd "több rendfenntartót tisztáznak, mint amennyit elmarasztalnak". A biztos azt szeretné, ha a tisztek viselnék az eszközöket, így az amerikai állampolgárok is láthatnák, mit tapasztaltak az intézkedő járőrök a beavatkozás pillanatában.

A szigorítás hátterében az áll, hogy a szövetségi bevándorlási ügynökök

mindössze hat nap eltéréssel két férfit is agyonlőttek közúti igazoltatás közben.

Az egyik eset Texasban, a másik Maine államban történt, és egyik incidensről sem készült testkamerás felvétel.

A CBS Face the Nation című műsorában Homan elmondta, hogy a kamerák beszerzését a legutóbbi részleges kormányzati leállás hátráltatta. Az eszközöket azóta már megvásárolták, és jelenleg az országos bevezetést koordináló oktatók kiképzése zajlik.

A hatóság módszerei az elmúlt napokban ismét a figyelem középpontjába kerültek, miután az ICE egyik tisztje agyonlőtt egy kolumbiai sofőrt a Maine állambeli Biddefordban, hat nappal korábban pedig egy houstoni ügynök végzett egy mexikói állampolgárral. A halálos incidensek miatt tüntetések kezdődtek Maine-ben, Houstonban és Bostonban.

Homan a múlt héten bejelentette, hogy a hivatal az eljárásrend felülvizsgálata érdekében ideiglenesen felfüggeszti a közúti ellenőrzések többségét,

Donald Trump elnök azonban 24 órán belül utasította a szövetségi ügynököket a műveletek folytatására.

Bár az ICE még 2024-ben indított el egy testkamerás kísérleti programot öt városban – Baltimore-ban, Buffalóban, Detroitban, Philadelphiában és Washingtonban –, a kormányzat korábban a projekt lefékezésére törekedett, és a finanszírozás 75 százalékos csökkentését kérte a kongresszustól.

Trump hivatalba lépése és a kampányígéretének megfelelő tömeges kitoloncolások megkezdése óta legalább hét ember vesztette életét lőfegyveres intézkedés következtében a szövetségi bevándorlási akciók során.

Forrás: Reuters

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