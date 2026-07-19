Trump parancsára lecsaptak az amerikaiak Iránban, egy épülő atomerőművet is találat ért

Az amerikai erők már a nyolcadik egymást követő éjszaka mérnek csapásokat Iránra, miközben Washington bejelentette, hogy egy iráni támadás következtében Jordániában két amerikai katona életét vesztette, egy harmadik pedig eltűnt. A helyzet a múlt héten felmondott átmeneti tűzszünet óta ismét a teljes körű háború felé sodródik.

Az Egyesült Államok Középső Parancsnoksága (CENTCOM) közlése szerint a legutóbbi légicsapások szombaton kezdődtek Donald Trump elnök utasítására. A hadművelet célja, hogy tovább gyengítse Irán azon képességét, amellyel a Hormuzi-szoros hajóforgalmát veszélyezteti, és gyorsan megbüntesse a jordániai amerikai katonák ellen támadást indító Iszlám Forradalmi Gárda erőit.

A csapások iráni katonai parti megfigyelő- és légvédelmi létesítményeket értek, többek között Szirik és Sádegán térségében.

Az Iráni Atomenergia-szervezet beszámolója szerint az amerikai támadások a Darhovinban épülő atomerőmű helyszínét is elérték.

Válaszul Irán dróntámadást intézett a kuvaiti al-Adíri táborban és az Ali al-Szálem légitámaszponton található amerikai katonai eszközök ellen. Kuvait vasárnap ismét iráni rakétákat és drónokat lőtt le, míg a bahreini légvédelem szintén elhárított egy iráni támadást. Áldozatokról vagy károkról ezekben az esetekben nem érkezett jelentés. Az ammani amerikai nagykövetség közben konkrét és hiteles fenyegetésre hivatkozva bejelentette, hogy kiürítették az akabai repülőteret és tengeri kikötőt, ám a jordániai hatóságok tagadták a kiürítési utasítás kiadását.

Az elmúlt napokban mindkét fél a kereskedelmi hajózást vette célba. Washington tengeri blokádot tart fenn Iránnal szemben, Teherán szerint viszont kizárólag a Hormuzi-szoros hajózási szabályait megsértő járművekre mérnek csapást. Ezen a tengerszoroson halad át egyébként a globális olajszállítmányok egyötöde. Az Iszlám Forradalmi Gárda közlése szerint négy hajó próbált meg amerikai támogatással, nem biztonságos útvonalon áthaladni, amelyek közül kettő visszafordult, kettő pedig balesetet szenvedett.

A CENTCOM közlése szerint a két amerikai katona pénteken vesztette életét, egy harmadik társuk pedig eltűnt. Ezzel a konfliktus kitörése óta elesett amerikai katonák száma 16-ra emelkedett, a sebesülteké pedig meghaladja a 420-at. Az iráni egészségügyi minisztérium adatai szerint kizárólag az elmúlt három hét amerikai légicsapásaiban 50 ember halt meg, és több mint 500-an sebesültek meg.

A konfliktus február 28-án robbant ki, amikor az Egyesült Államok és Izrael csapást mért Iránra, hogy megbénítsa az ország nukleáris és rakétaprogramját, valamint meggyengítse annak regionális szövetségeseit. A háború súlyos energiaellátási zavarokat, globális inflációs félelmeket, valamint a Hormuzi-szoros feletti ellenőrzésért folyó küzdelmet hozott magával. Modzstaba Hámenei, aki a háború első napján meggyilkolt apja, Ali Hámenei után lépett a legfőbb vallási és politikai vezetői posztra, írásos nyilatkozatában teljességgel értéktelennek és hiteltelennek nevezte Trump aláírását, és még súlyosabb megtorlást helyezett kilátásba az Egyesült Államokkal szemben.

Forrás: Reuters

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