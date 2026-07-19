Viharos széllel jön a hidegfront, véget vet a kánikulának

A hőséget lezáró front délután érkezik meg északnyugat felől. Hatására erősen megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan – a legnagyobb eséllyel a Dunántúlon – záporok, zivatarok alakulnak ki.
Bár helyenként jelentősebb mennyiségű eső is eshet, a csapadék eloszlása rendkívül egyenetlen lesz, így az ország nagy része szárazon marad.
A csapadéknál sokkal meghatározóbbnak ígérkezik a frontot kísérő, feltámadó északnyugati szél, amely egyre többfelé megerősödik. Az ország nyugati és északnyugati területein, valamint a zivatarok környezetében a légmozgás viharossá fokozódik, így a legerősebb széllökések sebessége elérheti a 70–80, néhol akár a 90 kilométer/órát is.
A front hajnalra kelet felé elhagyja az országot, mögötte pedig érezhetően frissebb levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A jövő hét nagy részében a legtöbb helyen már 30 fok alatt alakul a csúcshőmérséklet, csupán hétfőn és kedden mérhetünk még 30–31 fokos maximumokat a déli és délkeleti tájakon. Bár az időjárás a következő napokban is szeles marad, viharos széllökésektől a jövő hét elején már sehol sem kell tartani. Összességében sok napsütésre és kellemes nyári időre számíthatunk, ám a tartós csapadékhiány miatt a szárazság tovább fokozódik.
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