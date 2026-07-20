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A fél világ erre a bejelentésre várt: végre érkeznek az olcsóbb nyugati rakéták
Globál

A fél világ erre a bejelentésre várt: végre érkeznek az olcsóbb nyugati rakéták

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Az amerikai hadiipari óriás, a Lockheed Martin a bejelentés alapján talált egy megoldást az égető rakétahiányra – írja Defense News.

Az elmúlt évek háborúiban a Patriot légvédelmi rakétarendszereket fokozottan vették igénybe, ez pedig a készletek kimerüléséhez vezetett. Az Egyesült Államok már intézkedett a gyártókapacitás növeléséért, de ez a lépés némileg késve érkezett. A másik problémát a technológia ára jelentette, mivel egyetlen rakéta is millió dolláros tételt jelent. A fejlesztő vállalat az utóbbira felvázolt egy megoldást: a PAC-3 Adapted Capability Effector, vagy ACE rakétát, ennek a költsége fele a korábban használt Missile Segment Enhancement, vagy MSE elfogóvadásznak.

A bejelentés ideális pillanatban érkezik, ugyanis a legtöbb ország felismerte, hogy a költséges de hatékony rendszerek helyett új megközelítésre van szükség. Oroszország és Irán is olcsó drónokra támaszkodik gyakran a támadásainál, ami ellen

a több millió dolláros elfogórakéták bevetése rendkívül drága védekezési formát jelent.

Így fordulhat elő, hogy világszerte hiány lépett fel a PAC-3-as rakétákból, amelyek hatékonyan bevethetőek a ballisztikus rakétákkal szemben is. Ameddig egy Patriot elfogó ára körülbelül 4 millió dollár, addig a gyakran bevetett Sahedek 35 ezer dollárt kóstálnak. A világ számos országában használt rendszer emiatt komoly dilemmát jelentett, mivel rendkívüli költségeket okozott.

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Az új ACE erre kínál (részleges) megoldást, mivel a bejelentés szerint az eredeti technológiához képes sokkal olcsóbban, 2 millió dollárért elérhető. Ugyanúgy kompatibilis a Patriot rakétakilövő rendszerekkel, mint az elődje, arról még nincs információ, hogy ez mennyivel gyorsítja fel a szállításokat.

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