Alig lépett hivatalba, máris meglepőt húzott az új brit miniszterelnök

Átalakította elődje, Keir Starmer kormányát Andy Burnham, az Egyesült Királyság hétfőn hivatalba lépett új miniszterelnöke.

A legnagyobb meglepetést a pénzügyminisztérium élén bekövetkezett váltás okozta: ennek a tárcának az élére Burnham John Healey egykori védelmi minisztert nevezte ki.

A brit sajtó korábban egyöntetűen Shabana Mahmood belügyminisztert, kisebb valószínűséggel Ed Milibandet, az energiabiztonságért és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentéséért felelős tárca eddigi vezetőjét tartotta esélyesnek az eddig Rachel Reeves által betöltött pénzügyminiszteri posztra.

Mahmood ugyanakkor az új kormányban is maradt a belügyminisztérium élén, Milibandet viszont Burnham külügyminiszterré nevezte ki, menesztve a tárca eddigi vezetőjét, Yvette Coopert.

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