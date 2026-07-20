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Amerika bedurvult: szétbombázzák Busehrt - Felcsaptak a lángok a városban
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Amerika bedurvult: szétbombázzák Busehrt - Felcsaptak a lángok a városban

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Átfogó amerikai támadás érte Busehr városát – egy olyan iráni kikötővárost, ahol nukleáris létesítmény is működik – írja több közel-keleti lap.

A várost több helyen érte amerikai támadás, erről iráni és izraeli lapok is beszámoltak.

Azt, hogy a település pontosan melyik területeit érte csapás és ezek milyen károkat okoztak, egyelőre nem tudni, a károk felmérése folyamatban van.

A várostól 17 kilométerre atomerőmű működik, nem tudni azt sem, hogy a létesítményt célozta-e a csapás.

Busehrt többször is bombázta az Egyesült Államok az elmúlt napokban, Washington közlése szerint katonai célpontokat, drón és rakétaindítókat támadnak.

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Címlapkép forrása: Nick Ut/Getty Images

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