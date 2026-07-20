Az orvostudomány kezelni tudja az elhízást, abban viszont nem tud megegyezni, mi is az valójában

Ez a gyógyszerészeti áttörés az anyagcsere-sebészet (metabolikus sebészet) bizonyítottan biztonságos és tartós eredményeire épít, kiterjesztve azt a terápiás eszköztárat, amely így már milliókhoz juthat el.
Ám miközben ezeket a rendkívüli eszközöket beveti, az orvostudomány egy ennél alapvetőbb kérdésre sem tud választ adni: pontosan mit is kezel?
Meglepő módon az elhízásnak még ma sincs egyetemesen elfogadott klinikai definíciója.
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