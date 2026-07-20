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Az orvostudomány kezelni tudja az elhízást, abban viszont nem tud megegyezni, mi is az valójában

Kevesebb mint egy évtized alatt az orvostudomány olyan eszközhöz jutott, amelyre évezredek diétái és intelmei sem voltak képesek. A GLP-1-receptor-agonisták nevű új gyógyszercsalád akár az ötödével vagy még többel is csökkentheti a betegek testsúlyát. Nagy-Britannia a közelmúltban az Egyesült Államok után a második olyan nagy piac lett, ahol egy ilyen készítmény – a Novo Nordisk által gyártott Wegovy – injekció helyett tabletta formájában is elérhető.
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Ez a gyógyszerészeti áttörés az anyagcsere-sebészet (metabolikus sebészet) bizonyítottan biztonságos és tartós eredményeire épít, kiterjesztve azt a terápiás eszköztárat, amely így már milliókhoz juthat el.

Ám miközben ezeket a rendkívüli eszközöket beveti, az orvostudomány egy ennél alapvetőbb kérdésre sem tud választ adni: pontosan mit is kezel?

Meglepő módon az elhízásnak még ma sincs egyetemesen elfogadott klinikai definíciója.

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