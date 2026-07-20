Bejelentette Merz: a bukás után jöhet a kormány átalakítása

A meleg Jens Spahn frakcióvezető szombaton távozott tisztségéből, miután kiderült, hogy ő és férje egy amerikai béranyától született gyermeket fogadott örökbe. Németországban tilos béranyát alkalmazni, és bár elvileg örökbe lehet fogadni külföldi béranyától született gyermeket, a konzervatív CDU/CSU szövetség határozottan ellenzi, hogy törvényesítsék a béranyaság intézményét. Spahn döntése így morálisan összeegyeztethetetlen volt politikai hovatartozásával, ezért maga Merz kancellár és CDU-elnök is arra ösztönözte a frakcióvezetőt, hogy távozzon hivatalából.

Merz a mostani helyzetet valószínűleg arra használja föl, hogy átalakítsa a megrendült népszerűségű konzervatív-szociáldemokrata szövetségi kormányt, legalábbis a közszolgálati ZDF televíziónak adott interjújában erre utalt.

Ez alkalmat adhat arra, hogy újra átgondoljuk a szövetségi kormány összetételét

– mondta a kancellár, kiemelve, hogy egyelőre lehetőségről van szó, nem konkrét tervről.

A Tagesschau.de közben arról írt, hogy július 29-én kerülhet sor az új frakcióvezető megválasztására. A frakciótagok már megkapták az SMS-t, hogy erre a napra intézzék úgy, hogy Berlinben legyenek. A képviselőcsoport vezetésére Merz, illetve a bajor testvérpárt, a CSU elnöke, Markus Söder tehet javaslatot.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 18. Béranyától lett gyereke, ezért lemondott a német kereszténypártok frakcióvezetője

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