Bevásárol a NATO egyik legerősebb hatalma: jönnek az Szu-35-re és az Szu-57-re is veszélyes új vadászgépek

A német megrendelés összesen 58 új Eurofighter Typhoon vadászgépre vonatkozik. A Luftwaffe eredetileg 38 gépet igényelt 2020-ban, majd 2025-ben további 20 példánnyal egészítette ki a szerződést.

A szállítások a tervek szerint 2026-ban kezdődnek, és várhatóan 2030-ig fejeződnek be.

Az időzítés figyelemre méltó, hiszen az első felszállásra nagyjából hat évvel az eredeti szerződés megkötése után került sor, ami jól mutatja az új változat kifejlesztésének időigényét. A teljes gyártási kapacitás elérését követően az Airbus a következő négy évben évente körülbelül 14 gépet ad majd át. A Quadriga-program keretében érkező új repülőgépek fokozatosan váltják fel a Luftwaffe elöregedő Eurofighter Typhoon Tranche 1-es flottáját.

A Tranche 4-es verzió legjelentősebb fejlesztése az ECRS Mk 1 típusú, aktív fázisvezérelt antennarácsos (AESA) radar. A korábbi, mechanikus pásztázású radarokhoz képest ez a technológia nagyobb felderítési távolságot, gyorsabb célbefogást, pontosabb követést, valamint hatékonyabb működést biztosít a kisméretű vagy nehezen észlelhető célpontok, például a modern robotrepülőgépek és a lopakodó eszközök ellen.

Az új radarrendszer jelentősen növeli az elektronikai hadviseléssel szembeni ellenálló képességet és javítja a pilóta helyzetfelismerését. A Meteor nagy hatótávolságú, látóhatáron túli légiharc-rakétákkal felszerelve

a korszerűsített Eurofighter Typhoon komoly ellenfele lehet a modern orosz vadászgépeknek, köztük a Szu–35-ösnek és a Szu–57-esnek.

Emellett a radarfejlesztés a földi célpontok elleni precíziós csapásmérő képességet is jelentősen megerősíti.

A további korszerűsítések közé tartozik az avionikai rendszerek megújítása és az áttervezett, nagyméretű kijelzőkkel felszerelt pilótafülke. A Tranche 4-es változatot az egyes üzemeltető országok igényei szerint alakítják ki, így míg Németország és Spanyolország az ECRS Mk 1-es radart alkalmazza, addig az Egyesült Királyság a még fejlettebb ECRS Mk 2-es változat mellett döntött.

Németország emellett további 20 Eurofighter Typhoont rendelt meg a jövőbeli Tranche 5-ös konfigurációban.

Ezek a gépek a 2030-as években állhatnak szolgálatba, a szállítások befejezését pedig 2035-re tervezik, ami érthető, hiszen ez a változat jelenleg még fejlesztés alatt áll.

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