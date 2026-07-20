Döntő lépésre készülhet Donald Trump: amerikai vadászgépek özönlenek a puskaporos hordóvá vált térségbe

A lap arról értesült, hogy folyamatosan növekszik a Közel-Keletre érkező amerikai F-16 és F-35 vadászgépek száma, mivel Donald Trump amerikai elnök a konfliktus kiszélesítésén gondolkodik. Légi utántöltő tartálykocsik is érkeznek a régióba. Korábban ezekből mintegy 94 tartózkodott a háborús zónában, később ez 40 környékére csökkent, most újra növekszik a számuk. A növekedés múlt hét óta érzékelhető, az európai bázisok felől érkeznek a járművek. Az eszközök számának növekedése

az amerikai lehetőségeket bővítik a régióban, de az értesülések szerint Trump még nem döntött, továbbra is mérlegeli a lehetőségeket.

Több lehetséges forgatókönyv felmerült, így az iráni nukleáris létesítmények lebombázása, vagy az olajipari jelentőségéről ismert Harg-sziget elfoglalása is. Washingtonban továbbra is terítéken van a diplomáciai lezárás lehetősége, ezt megerősíti Marco Rubio külügyminiszter nyilatkozata, aki vasárnap hangsúlyozta ezt. Néhány jelentés szerint az Egyesült Államoknak valójában nincs meg a kellő képessége, hogy folytassa a háborút, vagy kiterjessze azt. Az ilyen jellegű kijelentéseknek az a feltételezés ad táptalajt, hogy a hadsereg nem rendelkezik elegendő eszközzel az intenzív támadások folytatásához. Néhány jel viszont arra utal, hogy fordulat jöhet a szemléletben és az olcsóbb drónokra fognak támaszkodni a drága precíziós rakéták helyett, vagy legalább nagyobb szerepet kapnak a költséghatékony megoldások.

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