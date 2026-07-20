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Drákói döntést hoz az európai ország: tilos lesz elektromos rollerezni 17 év alatt
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Drákói döntést hoz az európai ország: tilos lesz elektromos rollerezni 17 év alatt

MTI
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A görög közlekedésiminiszter-helyettes hétfőn bejelentette, hogy a társadalmi nyomásnak engedve eltiltják a 17 év alatti fiatalokat az elektromos rollerezéstől.

Giorgosz Kotszirasz a Skai tévécsatornának adott nyilatkozatában azzal indokolta a döntést, hogy az utóbbi időben több, főként fiatal felhasználókat érintő rollerbaleset történt az országban. Ezt a statisztika is visszaigazolja, mivel a balesetek előfordulási aránya emelkedést mutat a 17 év alatti fiatalok körében körében – mondta a politikus.

Hozzátette, hogy a hétfőn benyújtott törvényjavaslat az említett korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező baleset-biztosítást is magában foglalja.

A kórházi dolgozók szövetségének adatai szerint

tavaly körülbelül 400 gyermek és tinédzser sérült meg rollerbalesetekben Görögországban, és az áldozatok fele kórházi kezelésre szorult.

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Az elmúlt hetekben ezért többen is arra szólították fel a görög kormányt, hogy tegyen lépéseket a közúti rollerhasználat korlátozása és a balesetek csökkentése érdekében.

A benyújtott törvényjavaslatról kedden szavaz a görög parlament.

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