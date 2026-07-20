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Drámai mentőakció: villámcsapás ért két magyar hegymászót, egyikük harminc métert zuhant
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Drámai mentőakció: villámcsapás ért két magyar hegymászót, egyikük harminc métert zuhant

MTI
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Két fiatal magyar túrázó sérült meg villámcsapásban vasárnap délután a Bécsi-Alpok vonulatának egyik legnépszerűbb tagján, a Rax nagy kiterjedésű fennsíkkal koronázott hegytömbjén.

Az osztrák rendőrség hétfői közlése szerint

a cudar időjárási viszonyok között harminc hegyimentő segített lehozni a hegyről a két 25 éves sérültet.

Egyikük a felsőtestén szenvedett súlyos égési sérülést, őt légi úton a bécsi egyetemi klinikára (AKH Wien) szállították. Társa a lábán szenvedett égési és egyéb sérülést.

A két magyar hegymászó délelőtt 11-kor indult el a hegytömb legmagasabb csúcsa, a 2007 méteres Heukuppe irányába az úgynevezett Rókalyuk-túraútvonalon. Csakhogy a meteorológiai szolgálat (részben heves) zivatarokat jósolt a térségre a délutáni órákra, és háromnegyed 2-kor, 1800 méteres magasságban a férfiak közvetlen közelében csapódott be egy villám.

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A becsapódás erejétől egyikük 30 métert esett lefelé a hegyről.

A másik túrázó is megsérült, de ő fekve maradt a földön, és segítséget tudott hívni.

A rossz időjárási feltételek miatt nem volt lehetséges a helikopteres mentés, ezért a hegyimentők gyalogosan hozták le hordágyon a sérülteket, akiket az elsősegély-ellátás után a bécsi, illetve a loebeni kórházba szállítottak.

A férfiak eszméletüknél voltak, amikor rájuk találtak a hegyen, de emlékezetkihagyásuk volt.

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