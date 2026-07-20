Elárulták a műholdképek: hatalmas monstrumot épít a keleti óriás az új repülőgép-hordozóihoz

A július elején készült felvételek a Kuangcsou közelében fekvő Comec Lunghszüe hajógyárban zajló munkálatokat mutatják. A Jane's védelmi hírszerző cég elemzője, Sean O'Connor szerint az új egység a haditengerészet meglévő, 901-es típusú gyors ellátóhajójának egy nagyobb változata, amelyet valószínűleg

a fejlettebb hordozók, például a készülő 004-es típus és kísérőkötelékei támogatására terveztek.

A repülőgép-hordozók lényegesen összetettebb és speciálisabb utánpótlást igényelnek, mint az átlagos felszíni hadihajók, hiszen a repülőgép-üzemanyagon és a precíziós fegyvereken túl repülőgép-alkatrészeket, valamint a több ezer fős személyzet ellátását is biztosítani kell. Egy nagyobb kapacitású támogatóhajó egyszerre képes kielégíteni ezeket az igényeket, miközben a kísérő rombolókat is feltölti.

Az új egység hossza mintegy 271 méter, szélessége pedig nagyjából 37 méter, így az elkészülte után a világ legnagyobb ellátóhajói közé tartozik majd. Ez jelentős növekedést jelent a 901-es típushoz képest, amely nagyjából 240 méter hosszú, alig több mint 31 méter széles, és teljes terhelés mellett körülbelül 45 ezer tonna vízkiszorítású. Egyelőre nem tisztázott, hogy egy teljesen új hajóosztály első egységéről vagy a 901-es típus egyedi, megnövelt változatáról van-e szó.

A TWZ elemzése szerint a hajó orr-részén egy nagyméretű parancsnoki híd és a felette magasodó árboc látható, a tatnál pedig előretolt kémények helyezkednek el. A hajótest két oldalán több függőleges, oszlopszerű szerkezet is megfigyelhető, ami a menet közbeni, tengeri üzemanyag-feltöltő és utánpótló állomások jellegzetes elrendezése. A hajógyárból származó korábbi felvételek alapján

a hajótest és a felépítmények már jórészt elkészültek, így az egység közel járhat a végszereléshez.

A flottafejlesztés éppen akkor zajlik, amikor a kínai haditengerészet az első generációs repülőgép-hordozókról a nagyobb, katapultindítású egységek felé lép el, mint amilyen a Fucsien és a tervezett 004-es típus. Ez utóbbi egyes elemzők szerint akár nukleáris meghajtást is kaphat. A Shipborne Weapons szakfolyóiratban szeptemberben megjelent kínai cikk éppen arra mutatott rá, hogy a jövőbeli hordozók a 901-es típusnál lényegesen nagyobb logisztikai támogatást igényelnek. Emiatt olyan nagyobb méretű, legalább 25 csomós sebességre képes ellátóhajókra van szükség, amelyek a kötelékkel együtt haladva folyamatosan támogatni tudják a nagy intenzitású repülési műveleteket.

Címlapkép forrása: Dai Menglan/China News Service/VCG via Getty Images