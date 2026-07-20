Elszabadultak az indulatok a vitatott tengeren, egymásra támadtak a katonák

A Fülöp-szigeteki fegyveres erők beszámolója szerint a kínai parti őrség egyik nyolcfős, merevtestű gumicsónakja megközelítette a Második Thomas-zátonynál szándékosan zátonyra futtatott Fülöp-szigeteki hadihajót, hogy felvételeket készítsen róla. Amikor a Fülöp-szigeteki haditengerészet
két csónakja megpróbálta elűzni a kínai egységet, a kínai személyzet a vádak szerint erőszakosan lépett fel, és egy fadoronggal fejbe verte az egyik helyi tengerészt.
A hadsereg által megosztott huszonöt másodperces videón látható, amint az egyik kínai tisztségviselő a gumicsónakban ülő katonát üti.
A Fülöp-szigeteki hadsereg felszólította a kínai fegyveres erőket és a parti őrséget, hogy vessenek véget az "illegális, kényszerítő és megtévesztő" tevékenységüknek. Emellett követelték a 2016-os nemzetközi választottbírósági ítélet tiszteletben tartását, amely megerősíti Manila tengeri jogait a nemzetközi jog alapján.
Members of the Chinese Coast Guard and Philippine Navy clash with oars and sticks near the LST-542-class tank landing ship BRP Sierra Madre (LT-57), which was purposefully beached in 1999 on the disputed Second Thomas Shoal in the South China Sea. pic.twitter.com/0KEJRsLKcC https://t.co/0KEJRsLKcC— OSINTdefender (@sentdefender) July 20, 2026
Peking ezzel szemben azt állítja, hogy a Fülöp-szigeteki hajók figyelmen kívül hagyták a többszöri figyelmeztetést, veszélyesen manőverezve nekiütköztek egy kínai járőrhajónak, és ők kezdeményezték az összecsapást, állítólag evezőkkel és fadorongokkal támadva. A kínai parti őrség közleménye szerint egységeik a lehető legnagyobb önmérsékletet tanúsították, és kizárólag arányos ellenintézkedéseket alkalmaztak. Peking emellett a tények elferdítésével vádolta meg Manilát, és felszólította a "jogsértések, a provokációk, valamint a hamis propaganda" azonnali leállítására.
A vitatott zátony a Fülöp-szigetek 200 tengeri mérföldes kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, ugyanakkor mintegy 1300 kilométerre található a kínai szárazföldtől, ahol Zsenaj-zátony néven hivatkoznak rá.
Manila már korábban is többször megvádolta Kínát azzal, hogy akadályozza a zátonyra futott hadihajón állomásozó katonák utánpótlását.
Egy 2024. júniusi hasonló összetűzés szintén erőszakba torkollott, akkor egy Fülöp-szigeteki tengerész elveszítette a hüvelykujját, ami után a két ország ideiglenes megállapodást kötött az utánpótlási missziók zavartalan lebonyolításáról.
A címlapképen a kínai parti őrségi hajók 2024-es összecsapása látható a Fülöp-szigeteki hatóságok járművével. Címlapkép forrása: Jeoffrey Maitem/Anadolu via Getty Images
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