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Elszabadultak az indulatok a vitatott tengeren, egymásra támadtak a katonák
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Elszabadultak az indulatok a vitatott tengeren, egymásra támadtak a katonák

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Összecsaptak egymással a kínai és a Fülöp-szigeteki erők a Dél-kínai-tenger vitatott vizein, az incidens kirobbantásával pedig mindkét fél a másikat vádolja - közölte a Reuters.

A Fülöp-szigeteki fegyveres erők beszámolója szerint a kínai parti őrség egyik nyolcfős, merevtestű gumicsónakja megközelítette a Második Thomas-zátonynál szándékosan zátonyra futtatott Fülöp-szigeteki hadihajót, hogy felvételeket készítsen róla. Amikor a Fülöp-szigeteki haditengerészet

két csónakja megpróbálta elűzni a kínai egységet, a kínai személyzet a vádak szerint erőszakosan lépett fel, és egy fadoronggal fejbe verte az egyik helyi tengerészt.

A hadsereg által megosztott huszonöt másodperces videón látható, amint az egyik kínai tisztségviselő a gumicsónakban ülő katonát üti.

A Fülöp-szigeteki hadsereg felszólította a kínai fegyveres erőket és a parti őrséget, hogy vessenek véget az "illegális, kényszerítő és megtévesztő" tevékenységüknek. Emellett követelték a 2016-os nemzetközi választottbírósági ítélet tiszteletben tartását, amely megerősíti Manila tengeri jogait a nemzetközi jog alapján.

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Peking ezzel szemben azt állítja, hogy a Fülöp-szigeteki hajók figyelmen kívül hagyták a többszöri figyelmeztetést, veszélyesen manőverezve nekiütköztek egy kínai járőrhajónak, és ők kezdeményezték az összecsapást, állítólag evezőkkel és fadorongokkal támadva. A kínai parti őrség közleménye szerint egységeik a lehető legnagyobb önmérsékletet tanúsították, és kizárólag arányos ellenintézkedéseket alkalmaztak. Peking emellett a tények elferdítésével vádolta meg Manilát, és felszólította a "jogsértések, a provokációk, valamint a hamis propaganda" azonnali leállítására.

A vitatott zátony a Fülöp-szigetek 200 tengeri mérföldes kizárólagos gazdasági övezetén belül fekszik, ugyanakkor mintegy 1300 kilométerre található a kínai szárazföldtől, ahol Zsenaj-zátony néven hivatkoznak rá.

Manila már korábban is többször megvádolta Kínát azzal, hogy akadályozza a zátonyra futott hadihajón állomásozó katonák utánpótlását.

Egy 2024. júniusi hasonló összetűzés szintén erőszakba torkollott, akkor egy Fülöp-szigeteki tengerész elveszítette a hüvelykujját, ami után a két ország ideiglenes megállapodást kötött az utánpótlási missziók zavartalan lebonyolításáról.

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A címlapképen a kínai parti őrségi hajók 2024-es összecsapása látható a Fülöp-szigeteki hatóságok járművével. Címlapkép forrása: Jeoffrey Maitem/Anadolu via Getty Images

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