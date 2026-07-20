Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) közölte, hogy a katona egy lelőtt iráni drón fel nem robbant lőszerének ellenőrzött hatástalanítása közben veszítette életét, a műveletben pedig egy másik katona is megsebesült. A parancsnokság hozzátette, hogy a pénteki jordániai támadás helyszínén azonosítatlan maradványokat találtak, amelyek vizsgálata jelenleg is tart.

Az amerikai áldozatok száma ezzel tizenhétre emelkedett a konfliktusban, miután a hónap elején eltűnt haditengerészeti pilótát is hivatalosan halottá nyilvánították.

Eközben az iráni egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy az elmúlt három hét amerikai légicsapásaiban legalább ötvenen meghaltak és több mint ötszázan megsebesültek.

Washington tájékoztatása szerint a legutóbbi akciók célja az volt, hogy gyengítsék Irán azon képességét, amellyel a kereskedelmi hajózást veszélyezteti, valamint hogy mielőbb megtorolják a jordániai csapásért felelős Iszlám Forradalmi Gárda tetteit. Az amerikai erők ismét blokád alá vonták az iráni kikötőket, mire válaszul Teherán lezártnak nyilvánította a Hormuzi-szorost, és célba vette a térségben lévő amerikai szövetségeseket.

A vasárnapi támadások során iráni sajtóértesülések szerint találat érte az épülő darhovini atomerőművet, valamint Kesm-szigetét is. A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) önmérsékletre szólított fel, ugyanakkor jelezte, hogy az érintett létesítmény még nagyon korai építési fázisban van, és a legutóbbi ellenőrzésük során nem tartalmazott nukleáris anyagot.

A jordániai hadsereg három iráni rakétát semmisített meg a levegőben, egy negyedik pedig lakatlan területre zuhant; ezt megelőzően az Egyesült Államok már figyelmeztetett, hogy az akabai kikötő is célponttá válhat. Jordánia emiatt bekérette Irán ammáni ügyvivőjét, és a megalapozatlan, nyílt iráni támadások azonnali leállítását követelte. Kuvaitban ismét találat ért egy szombaton már megrongálódott víztisztító és erőműtelepet, ami tüzet okozott, az Öböl-menti Együttműködési Tanács pedig polgári infrastruktúra elleni csapásokkal vádolta meg Teheránt.

Az Iszlám Forradalmi Gárda közben azt állította, hogy két hajó figyelmen kívül hagyta a Hormuzi-szoros áthajózására vonatkozó figyelmeztetéseket, ezért balesetet szenvedett. Irán legfőbb vallási és politikai vezetője, Modzstaba Hamenei szombat este kiadott írásbeli nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy az ismétlődő amerikai szerződésszegések egyértelművé tették, hogy az amerikai elnök aláírása teljesen értéktelen és hiteltelen.

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