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Felvételek bizonyítják: sikeres találatot adott le Irán - Felrobbant egy amerikai MQ-9-es
Globál

Felvételek bizonyítják: sikeres találatot adott le Irán - Felrobbant egy amerikai MQ-9-es

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Lelőtt az iráni légvédelem egy amerikai MQ-9 Reaper drónt Busehr városa felett – az incidensről felvételek is megjelentek.

Az Irán által publikált képsorok alapján az MQ-9-essel egy légvédelmi rakéta végzett. Az eszköz roncsait ki is halászták az Öbölből egy gárdista motorcsónakkal.

Az MQ-9 Reaper egy amerikai high-tech felderítő és csapásmérő drón,

egyetlen ilyen eszköz felszereltségtől függően 30-55 millió dollárba kerül.

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Egy korábbi védelmi minisztériumi jelentés szerint Amerika eddig legalább 30 MQ-9-est veszített az Iránnal való háborúban.

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