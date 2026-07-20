Felvételek bizonyítják: sikeres találatot adott le Irán - Felrobbant egy amerikai MQ-9-es

Lelőtt az iráni légvédelem egy amerikai MQ-9 Reaper drónt Busehr városa felett – az incidensről felvételek is megjelentek.

Az Irán által publikált képsorok alapján az MQ-9-essel egy légvédelmi rakéta végzett. Az eszköz roncsait ki is halászták az Öbölből egy gárdista motorcsónakkal.

Video footage published Sunday by Iranian channels claims to show the shoot down of a U.S. Air Force MQ-9 Reaper yesterday off the coast of Asaluyeh in the Bushehr Province of Southern Iran, carried out by elements of the Islamic Revolutionary Guard Corps Navy (IRGC-N). pic.twitter.com/5nBCuyPSDm https://t.co/5nBCuyPSDm — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Az MQ-9 Reaper egy amerikai high-tech felderítő és csapásmérő drón,

egyetlen ilyen eszköz felszereltségtől függően 30-55 millió dollárba kerül.

Egy korábbi védelmi minisztériumi jelentés szerint Amerika eddig legalább 30 MQ-9-est veszített az Iránnal való háborúban.

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