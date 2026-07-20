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Fordulóponthoz érkezik a világ egyik legerősebb hatalma: napirendre kerülhetnek a nukleáris fegyverek
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Fordulóponthoz érkezik a világ egyik legerősebb hatalma: napirendre kerülhetnek a nukleáris fegyverek

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A világ egyik legerősebb hadseregét felépítő Japánban a következő időszak az eddigieknél is izgalmasabb lehet a fegyverkezés terén, ugyanis várhatóan az utolsó tabutémát is meg kell majd vitatniuk – közölte a The Japan Times.

Egyre látványosabban változik meg a haderővel kapcsolatos gondolkodás Japánban, ahol a kormányzat a második világháborút követően a pacifizmus mellett foglalt állást. Ennek része volt az atomellenes politika, bár a világ egyik legfejlettebb hatalmává erősödtek, a nukleáris fegyvert a társadalom határozottan elutasították, ezért a politikai döntéshozók sem vetették fel a témát. A helyzet az elmúlt években alaposan megváltozott, miután a szomszédos Kína jelentősen növelte az erejét és a befolyását, Tokióban pedig egyre inkább az a szemlélet erősödött meg, hogy a fenyegetés miatt fel kell hagyniuk az eddigi békepárti szemlélettel. Az elmúlt években a kormányzat elkezdett a fegyverkezés mellett állást foglalni, növekedtek a védelmi kiadások, hamarosan pedig újabb tabu dőlhet meg: terítékre kerülhetnek a nukleáris fegyverek.

A témát Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter dobta be, aki szerint elkerülhetetlen lesz, hogy az országban foglalkozzanak ezzel.

Bár ez egy nehéz téma Japán számára, az egyik téma, amit nem kerülhetünk el, az atomfegyverek

– jelentette ki a tárcavezető.

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A tokiói vezetés az elmúlt időszakban jelezte, hogy

újragondolják az ország biztonsági irányvonalat meghatározó dokumentumokat.

Ezekben rögzítették korábban, hogy Japán nem gyárthat, birtokolhat és nem is fogadhat be nukleáris fegyvereket. Ezeket még 1967-ben fogalmazták meg, azóta is következetesen az ország „három alapelveként” tartanak, és a politikai vezetők nem nyúltak hozzá. A védelmi miniszter megszólalása rendkívül váratlan, mivel a kényessége miatt hivatalban lévő politikusok inkább nem foglalnak állást ebben a témában. Japán máig az egyetlen ország a történelem során, amely nukleáris támadást szenvedett el, még a második világháború során.

A közvélemény-kutatások szerint a társadalom nagyja még mindig elutasítja a nukleáris fegyverek építését, de egyre több hang veti fel a megváltozott biztonsági helyzet miatt ezeknek a szükségességét.

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