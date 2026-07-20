Fordulóponthoz érkezik a világ egyik legerősebb hatalma: napirendre kerülhetnek a nukleáris fegyverek

Egyre látványosabban változik meg a haderővel kapcsolatos gondolkodás Japánban, ahol a kormányzat a második világháborút követően a pacifizmus mellett foglalt állást. Ennek része volt az atomellenes politika, bár a világ egyik legfejlettebb hatalmává erősödtek, a nukleáris fegyvert a társadalom határozottan elutasították, ezért a politikai döntéshozók sem vetették fel a témát. A helyzet az elmúlt években alaposan megváltozott, miután a szomszédos Kína jelentősen növelte az erejét és a befolyását, Tokióban pedig egyre inkább az a szemlélet erősödött meg, hogy a fenyegetés miatt fel kell hagyniuk az eddigi békepárti szemlélettel. Az elmúlt években a kormányzat elkezdett a fegyverkezés mellett állást foglalni, növekedtek a védelmi kiadások, hamarosan pedig újabb tabu dőlhet meg: terítékre kerülhetnek a nukleáris fegyverek.
A témát Koizumi Sindzsiró védelmi miniszter dobta be, aki szerint elkerülhetetlen lesz, hogy az országban foglalkozzanak ezzel.
Bár ez egy nehéz téma Japán számára, az egyik téma, amit nem kerülhetünk el, az atomfegyverek
– jelentette ki a tárcavezető.
A tokiói vezetés az elmúlt időszakban jelezte, hogy
újragondolják az ország biztonsági irányvonalat meghatározó dokumentumokat.
Ezekben rögzítették korábban, hogy Japán nem gyárthat, birtokolhat és nem is fogadhat be nukleáris fegyvereket. Ezeket még 1967-ben fogalmazták meg, azóta is következetesen az ország „három alapelveként” tartanak, és a politikai vezetők nem nyúltak hozzá. A védelmi miniszter megszólalása rendkívül váratlan, mivel a kényessége miatt hivatalban lévő politikusok inkább nem foglalnak állást ebben a témában. Japán máig az egyetlen ország a történelem során, amely nukleáris támadást szenvedett el, még a második világháború során.
A közvélemény-kutatások szerint a társadalom nagyja még mindig elutasítja a nukleáris fegyverek építését, de egyre több hang veti fel a megváltozott biztonsági helyzet miatt ezeknek a szükségességét.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Riadót fújtak a népszerű turistaparadicsomban: 42 fokos pokoli hőség csap le a napokban
Jön a hőhullám első szakasza.
Az ellenzék tehetetlen Magyar Péter köztársaságielnök-jelöltjével szemben, a saját tábort viszont megosztja Polgár Judit személye
Erős jelöltet talált a kormányfő, még sincs egyetértés.
Tízéves tervről beszélt az új brit kormányfő
Azonnal lépne a megválasztása után.
Átlátszó: baj lehet több tucat MÁV-busz kézifékjével, de a vasúttársaság szerint biztonságosak
De más problémák is felmerültek.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Kongatják az európai vészharangot: leuralták a spekulánsok a lakáspiacot, azonnali beavatkozás kell
A lakhatás fokozódó elpénzügyiesedése a gond Európában - egy friss tanulmány szerint.
Emelkedik a hazai blue chipek többsége
Európa keresi az irányt.
Drámai mentőakció: villámcsapás ért két magyar hegymászót, egyikük harminc métert zuhant
Ausztriában túráztak vasárnap délután.
Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj?
Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj
Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk!
Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén
Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The
Követett részvények - 2026. július
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
"Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett?
Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg
Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot?
Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme
Mit tanulhatunk Dánia nukleáris fordulatából?
Az elmúlt időszak energetikai vitái Európában nem villamosenergia-rendszerekről, sokkal inkább világnézeti kérdésekről szóltak. Atom vagy megújuló? Állami nagyberuház
Több, mint fesztivál: így telik egy nap a Jazzpikniken (x)
Világsztárok, balatoni gasztronómia és divatbemutatók.
Életmentő barátságok: így vigyázunk egymásra a buli végén (x)
A szélturbina lesz az új napelem? Kijött az új rendelet
Korszakváltás jöhet a hazai energiatermelésben.
Energiaköltség: ideje ránézni a számokra
Már nem elég rutinból az energiabeszerzésről dönteni.
Ez az igazi vén Európa: elkezdődött a legsúlyosabb demográfiai válság
Kényszerpályára kerülhet a kontinens.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.