Kész, ennyi volt: úgy tűnik, mégsem lesz semmi Trump hatalmas tervéből

Tavaly őszén Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb világpolitikai eredménynek tűnt, hogy összehozta a Béketanácsot, majd rögtön ezután a csoport segítségével lezárult az Izrael és a Hamász közötti pusztító háború. Akkor arról keringtek hírek, hogy az Egyesült Államok vezetése kidolgozott egy többlépcsős folyamatot, melynek eredményeként létrejött volna a palesztin területeken egy szupermodern város, csillogó felhőkarcolókkal és magas életszínvonallal. Az elképzelés szinte hihetetlennek tűnt, hiszen dollármilliárdok tucatjait emészthette volna fel az építkezés, de az amerikai stáb tagjai hangoztatták, hogy ez a kérdés megoldott.
A legújabb értesülések szerint ebből a futurisztikus álomból nem lesz semmi:
a helyreállítási terv módosult, és már csak egy palesztin ellenőrzés alatt álló ideiglenes„hordozható kunyhókból” álló táborra és egy csekély méretű nemzetközi biztonsági erőre.
A kísérleti projektet Rafahnál valósítják meg, a lap szerint az újragondolt tervrajz már szinte semmit nem mutat abból, amit egy évvel korábban felvázoltak. A Nemzetközi Stabilizációs Erők (ISF) koordinálása alapján még a helyreállítási munkálatok sem indultak meg a területen. Kerem Shalom határátkelőhelyen ugyanakkor felépült az ISF logisztikai bázisa, várhatóan itt lesz majd a békefenntartó erők kiképzési bázisa is. Az elképzeléshez még az izraeliek jóváhagyása is szükséges, mivel a jogi keretek hiányoznak.
A kísérleti projekt egyik fő akadályát az jelenti, hogy nem gyűlt rá össze az előzetesen megjelölt pénzmennyiség (17 milliárd dollár), csak annak egy bizonyos százaléka. A Béketanács megpróbált ezért hozzáférni a 11 milliárd dolláros palesztin adóbevételhez és az Izrael által befagyasztott összegekhez. A lépés felháborodást váltott ki a Palesztin Hatóságban. A várakozások szerint
a harcok bármikor kiújulhatnak, mivel az eddigi vezető Hamász radikális iszlamista szervezet továbbra sem tette le a fegyvert, ami Izrael fő követelése volt.
Hamarosan választásokat tartanak az országban és új vezető kerülhet a Knesszet élére, ami fordulatot hozhat Jeruzsálem viselkedését illetően is a területen.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
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