  • Megjelenítés
Kész, ennyi volt: úgy tűnik, mégsem lesz semmi Trump hatalmas tervéből
Globál

Kész, ennyi volt: úgy tűnik, mégsem lesz semmi Trump hatalmas tervéből

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A Gázai övezetet szinte porig rombolták a 2023 és 2025 között zajló háború során, ám a konfliktust lezáró tervek szerint csillogó és modern várost építettek volna a területre. A Middle East Eye értesülései szerint az elképzelésből várhatóan nem lesz semmi.

Tavaly őszén Donald Trump amerikai elnök egyik legfontosabb világpolitikai eredménynek tűnt, hogy összehozta a Béketanácsot, majd rögtön ezután a csoport segítségével lezárult az Izrael és a Hamász közötti pusztító háború. Akkor arról keringtek hírek, hogy az Egyesült Államok vezetése kidolgozott egy többlépcsős folyamatot, melynek eredményeként létrejött volna a palesztin területeken egy szupermodern város, csillogó felhőkarcolókkal és magas életszínvonallal. Az elképzelés szinte hihetetlennek tűnt, hiszen dollármilliárdok tucatjait emészthette volna fel az építkezés, de az amerikai stáb tagjai hangoztatták, hogy ez a kérdés megoldott.

A legújabb értesülések szerint ebből a futurisztikus álomból nem lesz semmi:

a helyreállítási terv módosult, és már csak egy palesztin ellenőrzés alatt álló ideiglenes„hordozható kunyhókból” álló táborra és egy csekély méretű nemzetközi biztonsági erőre.

A kísérleti projektet Rafahnál valósítják meg, a lap szerint az újragondolt tervrajz már szinte semmit nem mutat abból, amit egy évvel korábban felvázoltak. A Nemzetközi Stabilizációs Erők (ISF) koordinálása alapján még a helyreállítási munkálatok sem indultak meg a területen. Kerem Shalom határátkelőhelyen ugyanakkor felépült az ISF logisztikai bázisa, várhatóan itt lesz majd a békefenntartó erők kiképzési bázisa is. Az elképzeléshez még az izraeliek jóváhagyása is szükséges, mivel a jogi keretek hiányoznak.

Még több Globál

Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Súlyos ítéletidő a magyarok népszerű nyaralóhelyén: víztölcsér tarolt le egy kempinget, többen megsérültek

A kísérleti projekt egyik fő akadályát az jelenti, hogy nem gyűlt rá össze az előzetesen megjelölt pénzmennyiség (17 milliárd dollár), csak annak egy bizonyos százaléka. A Béketanács megpróbált ezért hozzáférni a 11 milliárd dolláros palesztin adóbevételhez és az Izrael által befagyasztott összegekhez. A lépés felháborodást váltott ki a Palesztin Hatóságban. A várakozások szerint

a harcok bármikor kiújulhatnak, mivel az eddigi vezető Hamász radikális iszlamista szervezet továbbra sem tette le a fegyvert, ami Izrael fő követelése volt.

Hamarosan választásokat tartanak az országban és új vezető kerülhet a Knesszet élére, ami fordulatot hozhat Jeruzsálem viselkedését illetően is a területen.

Kapcsolódó cikkünk

Kitart a baloldal üdvöskéje: heteken belül letartóztathatja Netanjahut – De az izraeli vezető csak legyint

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility