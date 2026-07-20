Kibukott, miért támadják egyre erősebben az oroszok Ukrajna egyetlen területét

Jurij Ihnat, az ukrán légierő kommunikációs vezetője szerint Moszkva fokozza a nyomást az odesszai régión. Kijelentette, hogy az oroszok célja ezzel egyértelműen az ukrán tengeri logisztikai képességek megtörése.

Odessza fekvésének egyedülálló vonása a hosszú partvonala, ahol számos infrastrukturális létesítmény koncentrálódik. Emellett jelentős ukrán gazdasági eszközöknek, különösen a tengeri logisztikának ad otthont

– hangsúlyozza a szóvivő.

Ihnat szerint a térség a háború kezdete óta nagy figyelmet kap az oroszoktól, de az elmúlt időszakban fokozták a támadások intenzitását. Ezekhez jellemzően rakétákat vetnek be, valamint a Banderol nevű fegyverek bevetése is növekszik. A sugárhajtású drónok és a cirkálórakéták komoly kihívást jelentenek az ukrán légvédelem számára, emiatt megváltozott az eddigi gondolkodás. Néhány drón már a cirkálórakétákkal közel azonos tulajdonságokkal bír, ezért egyre inkább erre kell koncentrálniuk.

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