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Kiszivárgott: lehet, hogy hatalmas stratégiai hibára készül Trump, erről még a Fehér Házban sem tudnak
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Kiszivárgott: lehet, hogy hatalmas stratégiai hibára készül Trump, erről még a Fehér Házban sem tudnak

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Kritikusan alacsony az Egyesült Államok lőszerkészlete, nem biztos, hogy rendelkezik az iráni háború folytatásához elegendő katonai képességgel az ország – jelentette a The Washington Post egy amerikai kormányzati tisztségviselőre hivatkozva.

A forrás szerint az Egyesült Államok az iráni háború kiterjesztésére készül, ezért Washington újabb katonai repülőgépeket vezényel a közel-keleti térségbe.

A lap értesülései szerint ugyanakkor

a Pentagon mozgásterét jelentősen szűkíti a légvédelmi és a nagy hatótávolságú rakéták elégtelen készletszintje.

Emellett a korábbi összecsapásokban elszenvedett veszteségek miatt az amerikai haderő lehetőségei is korlátozottak az újabb egységek bevetésére.

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A nyilatkozó tisztségviselő arra is kitért, hogy elképzelhető, hogy a Fehér Ház sincs tisztában azzal, hogy effektíve nincs meg a katonai képességük ahhoz, hogy fenntartsák az Iránnal szembeni katonai nyomásgyakorlást hosszabb távon.

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Címlapkép forrása: U.S. Navy via Getty Images

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