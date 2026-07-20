Kiszivárgott: lehet, hogy hatalmas stratégiai hibára készül Trump, erről még a Fehér Házban sem tudnak

A forrás szerint az Egyesült Államok az iráni háború kiterjesztésére készül, ezért Washington újabb katonai repülőgépeket vezényel a közel-keleti térségbe.

A lap értesülései szerint ugyanakkor

a Pentagon mozgásterét jelentősen szűkíti a légvédelmi és a nagy hatótávolságú rakéták elégtelen készletszintje.

Emellett a korábbi összecsapásokban elszenvedett veszteségek miatt az amerikai haderő lehetőségei is korlátozottak az újabb egységek bevetésére.

A nyilatkozó tisztségviselő arra is kitért, hogy elképzelhető, hogy a Fehér Ház sincs tisztában azzal, hogy effektíve nincs meg a katonai képességük ahhoz, hogy fenntartsák az Iránnal szembeni katonai nyomásgyakorlást hosszabb távon.

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