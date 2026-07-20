  • Megjelenítés
Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat
Globál

Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Több amerikai helikopter és több tucat katona is megsérült egy jordániai támaszpont elleni iráni támadásban, a Pentagon az incidenst teljesen elhallgatta – tudta meg a New York Times.

A lap forrása a lépést azzal magyarázta, hogy

a veszteségek közzététele olyan katonai információkhoz juttatta volna az ellenséges államot, mellyel további csapásokat tudnak végrehajtani amerikai katonai képességek ellen.

Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a sérült katonák gyorsan visszatértek aktív szolgálatba.

A sérült katonák pontos száma, beosztása, a helikopterek típusa és állapota, valamint az információ, hogy pontosan melyik támaszpontot találták el, egyelőre nem ismert, ezeket a New York Times nem írta meg.

Még több Globál

Kész, ennyi volt: úgy tűnik, mégsem lesz semmi Trump hatalmas tervéből

Mindent bevet Moszkva a légvédelem ellen, kellemetlen veszteségeket okoznak az ukrán drónok - Háborús híreink hétfőn

Súlyos ítéletidő a magyarok népszerű nyaralóhelyén: víztölcsér tarolt le egy kempinget, többen megsérültek

Kapcsolódó cikkünk

Emelkednek az amerikai veszteségek a Közel-Keleten

Trump parancsára lecsaptak az amerikaiak Iránban, egy épülő atomerőművet is találat ért

Megtámadták Jordániát: ketten meghaltak, többen megsebesültek

Háborús bűncselekménnyel vádolja Washingtont Irán – összeomlott a vízellátás délen

Újabb szintre lépett az iráni háború, rakétatámadások értek bahreini, katari, kuvaiti támaszpontokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a bejelentés: parancsot adott Trump elnök, szétbombázzák Iránt
Minden korábbinál gyorsabban terjed a gyilkos járvány: nincs ellenszer, drasztikus korlátozást vezettek be
Kiakadt Asztana, hogy Ukrajna most már nem csak Oroszországot támadja
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility