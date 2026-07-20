Kiszivárgott: súlyos ütést vitt be Irán Amerikának - A Pentagon mélyen hallgat

Grandio Blog Irán újabb szorost zárhat le - jöhet a 200 dolláros olaj? Milyen gazdasági következményekkel járna, ha a Hormuzi-szoros mellett a Báb el-Mandeb-szoros forgalma is leállna? Mely termékeket és térségeket érintené leginkább a két kulcsfontosságú haj

Holdblog Hiába olcsóbb a kakaó, nem lesz olcsóbb a csoki - Elmagyarázzuk! Ha valaki négy éve rendszeresen vett egy tábla mogyorós tejcsokit, ma könnyen meglepődhet a pénztárnál. Egy átlagos tábla ára nagyjából megduplázódott, ahogy a bolti ár... The post Hiába

RSM Blog 10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni? Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart

Holdblog Kecskeméten látni az autóipari fordulatot - Kinyílt az első hóvirág a fagyos tél közepén Az európai autóipar az elmúlt években egyszerre kapta a nyakába a kínai árversenyt, az elektromos átállás költségeit, a vámháborút és a gyenge keresletet. Miközben Németországban... The

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Bankmonitor "Majd eladom az ingatlanomat" - miért csapda ez a hozzáállás kockázati életbiztosítás helyett? Zoltán ötvenes éveiben jár, két felnőtt gyermeke van, és büszke arra, hogy az évek alatt sikerült egy szép, tehermentes családi házat felépítenie Budapest környékén. Amikor a felesége eg

Grandio Blog Amazon a Fortune 500 élén: hogyan előzte meg a Walmartot? Az Amazon megelőzte a Walmartot a Fortune 500 élén, de a trónváltás nem pusztán az online kereskedelem győzelme. Lajer Máté elemzése bemutatja, hogyan kapcsolja össze a vállalat a kereskedelme